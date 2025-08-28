    Liberan un combate no visto de Dragon Ball Super

    28/08/2025 5:58 p. m.

    Uno de los combates más esperados

    Los fanáticos del mundo del anime están algo decepcionados, dado que Dragon Ball Super no ha encontrado su manera de continuar, ya se en el formato manga o animado, y sin mucho interés por medio de los encargados de la franquicia, parece que de momento no hay rumbo fijo. Sin embargo, son los mismos seguidores quienes se encargan de mantener vivo el legado, eso con sus propias creaciones y hasta fanfics.

    El esperado combate entre Gokú, Gas y Granola, creado por el animador independiente Will Dream Animation, ya está completo y ha sorprendido a la comunidad. Ante la ausencia de noticias sobre nuevas adaptaciones, los seguidores han decidido llevar al anime, por su cuenta, las sagas del manga que Toei Animation mantiene en pausa. El resultado final muestra una edición que muchos fans consideran superior a la serie oficial.

    Este proyecto vuelve a poner en evidencia las críticas hacia el anime original de Dragon Ball Super, que sufrió por los plazos ajustados de producción y un diseño visual irregular en comparación con clásicos. Pese a que Will Dream Animation contó con recursos limitados, la calidad alcanzada en la animación demuestra cómo podría lucir la saga si recibiera un tratamiento más cuidado y ambicioso.

    Los fans no tienen límites

    El video, difundido por el periodista Antonio Sánchez-Migallón, exhibe el feroz enfrentamiento de Goku Ultra Instinto contra Gas y Granola durante la saga del ceresiano, aún pendiente de adaptación oficial. Los acabados destacan por su fidelidad al manga, con colores vibrantes y una recreación de las viñetas que ha dejado impresionados a los seguidores, quienes no dudan en afirmar que “esto es increíble”.

    Por ahora, el futuro del anime sigue en el aire. El manga de Dragon Ball Super no regresará este año y la editorial ya ha confirmado que habrá que esperar hasta 2026 para conocer la continuación de la historia bajo la supervisión de Toyotaro. Mientras tanto, este tipo de proyectos hechos por fans siguen alimentando la pasión por la obra de Akira Toriyama, manteniendo viva la expectación en torno a su regreso.

    Nota del autor: Evidentemente están haciendo lo que a Toei Animation le da pereza. Entonces, un aplauso para los fans.

