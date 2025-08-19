    Ésta es la resolución y el framerate de Dragon Ball: Sparking! Zero en Switch y Switch 2

    19/08/2025 11:46 a. m.

    Aunque muchos no lo creían posible, Dragon Ball: Sparking! Zero llegará al Nintendo Switch y Switch 2 en un futuro. Considerando que estamos hablando de un juego con Unreal Engine 5, los jugadores están interesados por saber cómo es que estas dos versiones del juego van a correr. Afortunadamente, ya tenemos una respuesta.

    Cuando Bandai Namco confirmó la llegada de Dragon Ball: Sparking! Zero, también se dio a conocer que la versión de Switch tendrá un rebaje visual sustancial, al grado de que en algunos puntos llega a verse como una experiencia completamente diferente, algo que no sucederá con el Switch 2, en donde encontramos algo más similar al resto de las consolas. De esta forma, por fin se ha revelado la resolución y el framerate de este título en las plataformas de Nintendo:

    Switch

    • 720p en dock
    • 480p en portátil
    • 30fps, aunque muchos menús estarán a 24fps

    Switch 2

    • 810p dock y en portátil
    • Utiliza una resolución dinámica
    • 30fps
    • Tendrá soporte para HDR

    ¿Dragon Ball: Sparking Zero funcionará en Switch y Switch 2?

    Como pueden ver, la versión de Switch 2 tendrá una mayor resolución en comparación con lo que vamos a encontrar en el Switch, pero el framerate se mantiene igual a 30fps, esto probablemente tenga que ver con el hecho de que aquí encontramos una mayor calidad visual y diseños que se asemejan a lo que hay en PS5, Xbox Series X|S y PC. Te recordamos que Dragon Ball: Sparking! Zero llegará al Switch 2 el 14 de noviembre del 2025. En temas relacionados, jugadores quieren ver Sparking! Zero en PS4. De igual forma, el anime de Dragon Ball Super regresa gracias a un fan. 

    Vía: Nintendo Everything 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
