    El anime de Dragon Ball Super está de regreso gracias a un fan

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 10:48 a. m.

    El anime de Dragon Ball Super acabó hace ya varios años, pero esta historia continúa en el manga. Desde el Torneo de Poder, hemos visto a Goku y compañía en dos historias más, las cuales muchos fans consideran las mejores de esta era para la obra de Akira Toriyama. Si bien aún no sabemos cuándo es que el anime regresará, un fan se ha dado a la tarea de cumplir el sueño de muchos, y el resultado es impresionante.

    Por medio de sus redes sociales, el usuario conocido como Will Dream Animation ha revelado que actualmente está trabajando en una animación de la pelea entre Goku y Gas, el clímax del arco de Granolah, en donde Kakaroto se enfrenta al guerrero más poderoso del universo. El resultado es simplemente impresionante, y algo que ha emocionado a más de un fan.

    ¿Cuándo regresará el anime de Dragon Ball Super?

    Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que el anime de Dragon Ball Super regresará. Como todos saben, Toei Animation está enfocado en otros proyectos, entre ellos One Piece. Junto a esto, no hay que olvidar que el manga se encuentra en una pausa indefinida, algo que podría afectar los planes de producción de esta historia.

    Tras la muerte de Akira Toriyama el año pasado, el manga de Dragon Ball Super entró en una pausa indefinida de la cual aún no sale. Toyotaro, quien está a cargo de esta obra, está trabajando en su primer manga completamente original, por lo que está ocupado, y se espera que Goku y compañía regresen hasta el próximo año. En temas relacionados, un nuevo juego de Dragon Ball estaría en camino al Nintendo Switch. De igual forma, un nuevo Freezer ha aparecido.

    Vía: Will Dream Animation

