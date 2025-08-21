    Uno de los combates legendarios de Dragon Ball regresa

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/08/2025 12:33 p. m.

    A día de hoy Dragon Ball sigue siendo una franquicia que sigue generando fans alrededor del mundo, eso se debe justamente a sus constantes publicaciones que van desde nuevos productos, videojuegos, eventos y anime, siendo el último Daima, el cual quizá decepcionó a más de uno. Sin embargo, lo que no ha decepcionado a los seguidores fue una animación que vimos hace años y que de forma sorpresiva vuelve a las tendencias.

    El legado de Dragon Ball Super: Broly sigue dejando huella, y la conversación alrededor de la cinta vuelve a encenderse gracias a la recuperación de una de sus escenas más icónicas. A más de cinco años de su estreno, la batalla que marcó un antes y un después en la animación de la franquicia ha regresado al centro de atención. Se trata del histórico enfrentamiento entre Vegeta y Broly, un duelo que, pese a la polémica en torno al guion del filme, continúa siendo celebrado por su impecable apartado visual.

    El combate muestra a ambos guerreros llevando sus poderes al límite en un despliegue de animación pocas veces visto en la saga. Vegeta despliega progresivamente sus transformaciones, mientras Broly, desatado por su rabia y su entrenamiento como un guerrero salvaje, responde con una fuerza descomunal. Esta dinámica no solo mantiene al espectador al borde del asiento, sino que consolida al choque como uno de los momentos más intensos y espectaculares en toda la historia de la serie.

    Exigen que la próxima película tenga esta calidad

    Para muchos fans, lo que hace especial a esta batalla no es únicamente la calidad técnica de la animación, sino la manera en que transmite la ferocidad y desesperación de cada personaje. La brutalidad de Broly y la determinación de Vegeta generan una tensión constante, mientras el entorno se va desmoronando a su alrededor, dando la sensación de estar presenciando una catástrofe inevitable. Este nivel de detalle ha llevado a que la escena sea considerada insuperable dentro de la franquicia.

    La discusión entre los seguidores sobre cuál es la mejor película de Dragon Ball puede continuar indefinidamente, pero pocos niegan la relevancia de este duelo. Con el paso del tiempo, la pelea de Vegeta contra Broly no solo se mantiene vigente, sino que sigue inspirando debates, análisis y homenajes entre la comunidad. En un universo lleno de combates memorables, este choque se reafirma como un referente indiscutible de lo que significa la esencia de la saga.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente es una muy buena animación, y es mejor a la 3D que vimos con Super Hero.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix