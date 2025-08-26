    Vegeta obtiene la transformación Ultra del Super Saiyajin Fase 4

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 8:28 a. m.

    El canon de Dragon Ball es algo que los fans desean mantener tan intacto como sea posible, y esto es algo que Toei Animation toma en consideración cada vez que lanzan algún producto protagonizado por Goku y compañía. Sin embargo, cuando se trata de algo que no tiene que seguir la historia establecida por Akira Toriyama, encontramos una serie de libertades creativas, como el regreso de la transformación de Super Saiyajin Fase 4 para Vegeta en Ultra.

    Dragon Ball Legends es uno de los juegos móviles más exitosos de esta propiedad, y es que por siete años nos ha entregado todo tipo de contenido. Ahora, se ha revelado que aquí podemos encontrar la versión Ultra de Vegeta Super Saiyajin Fase 4 a partir del 27 de agosto, es decir, el día de mañana. 

    “Estamos celebrando el lanzamiento de un nuevo personaje realizando una campaña en las redes sociales. ¡Estamos regalando 150 Chrono Crystals si esta publicación alcanza los 10.000 me gusta, compartidos y republicados en todo el mundo!”

    La transformación más controversial

    A diferencia de Goku Super Saiyajin Fase 4, el cual es amado por casi todos los fans de Dragon Ball, la mayor parte de la comunidad no está a favor de que Vegeta haga uso de esta transformación, y es que en Dragon Ball GT no alcanzó este poder por su trabajo, sino que Bulma construyó una máquina especial. Considerando que esto no es canon, los fans esperan que esto se mantengan así.

    Recordemos que gracias a Dragon Ball Daima, el Super Saiyajin Fase 4 ya es canon, por lo que será interesante ver si Vegeta alcanza este poder, y cómo lo hará. En temas relacionados, uno de los combates legendarios de esta serie ha regresado. De igual forma, esta es la resolución y framerate de Dragon Ball: Sparking! Zero en Switch y Switch 2.

    Vía: Dragon Ball Legends 

