Ya puedes ver todo Naruto Shippuden en español y gratis

    29/08/2025 8:44 a. m.

    Naruto es uno de los animes más populares a nivel mundial, y Naruto Shippuden es la conclusión de esta historia. Con exactamente 500 episodios, es algo difícil que las compañías de streaming logren ofrecer todo este contenido en español latino. Afortunadamente, esto ha cambiado. En estos momentos, ya puedes ver todo Naruto Shippuden completamente en español latino y de forma gratuita.

    Para la sorpresa de muchos, la aplicación de MovieArk, la cual es gratuita, alberga los 500 capítulos de Naruto Shippuden en español latino. Esto es algo que no encontramos en Netflix, en donde solo están disponibles 326 episodios doblados; o Crunchyroll, en donde sí está el anime completo, pero solo en japonés con subtítulos.

    La conclusión de Naruto en español

    Notablemente, MovieArk también ha revelado una serie de novedades en las voces, y es que se ha confirmado que Laura Torres, reconocida por su trabajo como Goku en el anime original de Dragon Ball, le da vida a Kaguya. Junto a esto, se confirma que Óscar López ahora le da vida a Kakashi, sustituyendo a Alfonso Obregón después de 17 temporadas.

    Lo mejor de todo, es que MovieArk no es el único sitio en donde ya puedes ver los 500 capítulos de Naruto Shippuden en español latino. Para la sorpresa de muchos, el servicio de TLC Channel también nos ofrece este anime completo. El único detalle es que necesitas una televisión TLC para acceder a este contenido, por lo que necesitas realizar un mayor gasto en este caso.

    De esta forma, todos los fans de Naruto Shippuden ahora pueden disfrutar de la conclusión de este anime en dos plataformas diferentes en español latino. En temas relacionados, este iba a ser el final original de Naruto. De igual forma, creador de esta obra hace importante revelación. 

    Vía: Xataka 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg.
