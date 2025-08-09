    Creador de Naruto hace importante revelación

    09/08/2025 9:00 a. m.

    Naruto es una de las obras más populares en el mundo del manga y anime, pero no se ha librado de críticas por parte de los fans. Afortunadamente, Masashi Kishimo, mangaka responsable por esta obra, está dispuesto a hablar sobre estos temas. De esta forma, recientemente reveló por qué cambió el rumbo de la historia de Naruto.

    Durante una sesión de preguntas y respuestas en el evento de KONOHA EXPERIENCE en Francia, Kishimoto fue cuestionado ante el cambio con la historia de Naruto, dejando de lado su esfuerzo para convertirlo en el hijo de uno de los personajes más fuertes de este universo. Esto fue lo que comentó el autor:

    “Es una pregunta contundente, pero llega al meollo del asunto. Al principio, escribí a Naruto como un personaje que lidia con su infancia en la pobreza. Es algo que tenemos en común. Recién salido de un pueblo rural, con un deseo desesperado de reconocimiento, pero sin encontrar a nadie dispuesto a intentarlo, tomé esos sentimientos que definieron mi infancia y se los confié a Naruto.

    Al hacer eso y trabajar en Naruto, poco a poco comencé a ganar reconocimiento y elogios de gente de todo el mundo. Con el tiempo, ese deseo de ser reconocido por los demás ya estaba satisfecho, y me encontré con algunas dificultades para seguir escribiéndolo.

    Mientras luchaba con ese bloqueo, pensé que tal vez podría explorar algunas vías con el linaje familiar o los lazos de sangre. También me di cuenta de que la presión de cumplir con las expectativas también puede ser muy dura. Así que apliqué ese cambio de mentalidad a Naruto. Me gustaría plasmar mis conclusiones sobre esa idea en un... ‘Algún día habrá manga, así que por favor espérenlo con paciencia’”.

    La decisión de Kishimoto

    Kishimoto deja en claro que la dirección que tomó con Naruto es un reflejo de su vida laboral. Comenzando sin algún tipo de reconocimiento hasta convertirse en alguien con muchas expectativas. El resultado final es un producto que, si bien muchos han criticado, también cuenta con un gran reconocimiento a nivel mundial. En temas relacionados, el creador de Naruto le pide ayuda a los fans. De igual forma, atacan al anime más popular de Crunchyroll.

    Vía: Anime Corner 

