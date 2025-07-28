El creador de Naruto le pide ayuda a los fanáticos

La franquicia de Naruto no está pasando por sus mejores momentos en cuanto a evolución, dado que el manga de Boruto no ha terminado de convencer a los fanáticos del mundo ninja, puesto que la historia ha tomado giros inesperados no considerados como positivos. Por eso misma estarían buscando una nueva estrategia para dar nueva vida a este sucesor que desde un inicio no ha sido tan bien calificado.

Masashi Kishimoto, creador de la franquicia, reconoció recientemente que los mayores retos creativos de la secuela han recaído sobre su sucesor, Mikio Ikemoto. Durante la Konoha Experience en Francia, ambos hablaron abiertamente sobre las dificultades que implica continuar con una historia tan icónica, especialmente en lo que respecta a la construcción de villanos.

Ikemoto explicó que lo más complejo ha sido desarrollar antagonistas que se sientan nuevos y amenazantes, sin repetir las fórmulas de la serie original. Mientras que Naruto presentaba enemigos con motivaciones humanas y conflictos personales, Boruto ha optado por amenazas más amplias y abstractas, ligadas incluso a elementos de ciencia ficción. Según Ikemoto, esto ha supuesto un gran esfuerzo para distinguir su obra sin romper con el legado del universo ninja.

Kishimoto, por su parte, admitió entre risas que se quedó con “las mejores ideas” para Naruto, y elogió el trabajo de Ikemoto al enfrentar un reto tan complejo. Aprovechó además para pedir el apoyo continuo de los fans, destacando que Boruto es una serie “difícil de escribir” y que su compañero merece reconocimiento por el esfuerzo. La evolución del conflicto en Boruto se ha enfocado en villanos irracionales y destructivos, lo que ha elevado las apuestas para los nuevos héroes, ahora guardianes de toda la humanidad.

Vía: VD

Nota del autor: La verdad yo dejé Boruto por falta de interés de algo bueno. Tenía mucho relleno, y ahora que dicen mejoró, no quiero volver.