El creador de Naruto defiende su decisión más polémica

    Aunque fue un fenómeno de masas, la franquicia de Naruto también ha tenido sus tropiezos, dado que en sus arcos finales del manga la trama no estaba convenciendo a los usuarios, y eso se debe a ciertas decisiones que llevaban a redimir a personajes malvados e integrar el mundo del chakra como proveniente del espacio. A pesar de todos estos problemas, el creador de la misma ha tenido mucho que decir, sobre todo lo relacionado a los comentarios más críticos.

    Masashi Kishimoto abordó una de las decisiones más controvertidas de su obra durante su participación en el evento Konoha Experience, celebrado en Francia. Acompañado de Mikio Ikemoto, responsable actual de Boruto, el autor defendió haber convertido al chico rubio en “el elegido”, un giro narrativo que cambió el rumbo del personaje principal y dividió a los fans.

    Una de las críticas más frecuentes hacia la serie es que Naruto deja de ser un ninja marginado que lucha por cumplir sus sueños y, de manera progresiva, se convierte en una figura predestinada por su linaje. Para muchos, esto contradice el mensaje inicial de esfuerzo y superación que definía al personaje durante sus primeras etapas.

    Kishimoto explicó que el personaje fue creado a partir de sus propias vivencias, reflejando su infancia en un entorno rural y su deseo por ser reconocido. A medida que la serie ganó fama mundial, el autor sintió que esa necesidad personal había sido satisfecha, lo que le generó dificultades para continuar escribiendo la historia bajo la misma premisa original.

    “Pensé que podría explorar nuevas vías a través del linaje familiar o los lazos de sangre”, señaló el mangaka. Añadió que también quiso reflejar la presión que puede generar cumplir con las expectativas ajenas. Para Kishimoto, este giro en la narrativa de Naruto no fue una traición al personaje, sino una evolución natural basada en su propia experiencia emocional y profesional.

    Nota del autor: La verdad eso de hacer las cosas con trabajo duro en Naruto perdieron su significado. Esto también se ve en Boruto, ya que es medio Gary Stu el hijo.

     

