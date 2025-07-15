    Nuevo anime se convierte en el éxito del verano de Netflix

    15/07/2025

    El mundo del anime no para de lanzar muchos productos que los fans adoptan al poco tiempo de llegar, por lo que en ocasiones algunas series se vuelven más populares que ciertos clásicos de la talla de Dragon Ball o One Piece, entre los más grandes ejemplos está Demon Slayer. Hablando de esto último, parece que dicha franquicia también está pasando por su proceso de envejecimiento y su reemplazo ya se está haciendo presente.

    De forma reciente llegó Tougen Anki, una nueva serie que ya puede verse en plataformas como Netflix, Crunchyroll y Prime Video (No en todas las regiones). Con una historia de cazadores contra demonios, la producción rápidamente ha sido comparada con Kimetsu no Yaiba, aunque marca distancia con un enfoque menos maniqueo y un protagonista atrapado entre dos mundos.

    El personaje principal, Shiki Ichinose, es un joven con sangre de Oni que nunca ha hecho daño a nadie, pero cuya existencia se ve amenazada por una organización exterminadora de demonios. Su poder le permite generar armas de fuego desde su cuerpo, un giro visual y conceptual que apunta alto en originalidad, con escenas que lo muestran transformando su rostro en una metralleta o una escopeta.

    Si bien el anime se enmarca claramente en el género shonen y contiene elementos reconocibles de otros títulos, como Naruto, Bleach o incluso One Punch Man, su estética ambiciosa y su violencia estilizada le dan una identidad propia. Shiki no es un héroe tradicional, sino un monstruo en lucha por sobrevivir, lo que añade capas de complejidad a su historia.

    Tougen Anki se estrenó recientemente y lanza un nuevo capítulo cada semana. El próximo episodio está programado para el 18 de julio, consolidando su lugar como una de las series más comentadas de la temporada. Y si bien aún no es el más popular, es evidente que se pondrá a la par de otros grandes de la industria.

    Vía: 3DJ

    Nota del autor: Con estas novedades, ahora me llama la atención echarle un ojo. Pero creo que primero terminaré Demon Slayer.

