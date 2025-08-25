El final de Naruto iba a ser diferente al que conocemos

El autor quería terminar la obra mucho antes

Es bien sabido que la franquicia de Naruto es una de las más grandes a nivel mundial, y eso se debe a su historia que empezó muy consistente, enseñando a los fanáticos que nunca deben rendirse respecto a sus ideales, entre otros mensajes que se quedaron impregnados en las mentes de estos. Sin embargo, algo que nunca se pudo perdonar respecto a la obra fue el final, en donde se metieron elementos sin sentido que mancharon la reputación de su creador, y por poco, se iba a tener algo diferente.

El creador de la saga, Masashi Kishimoto, reveló que el final de la historia iba a ser muy distinto al que finalmente se publicó. En una entrevista reciente para el medio Nippon , el mangaka explicó que la trama original no estaba pensada para extenderse tanto, pero los propios personajes hicieron que la obra creciera más de lo previsto.

Según Kishimoto, el universo de Naruto debía tener una duración mucho menor, pero la necesidad de dar profundidad y desarrollo a cada personaje lo llevó a ampliar la historia. El escritor confesó que no solo se centró en los protagonistas, sino también en los secundarios, otorgándoles trasfondo y relevancia dentro del relato. Este enfoque hizo que la narrativa se volviera más extensa y compleja de lo planeado.

“Cuando escribía Naruto me di cuenta de que los personajes que iba creando me importaban de verdad, y quería dar aún más detalles a sus vidas en cada página”, comentó el autor. Al mismo tiempo, reconoció que dedicaba demasiado cuidado incluso a momentos que no eran esenciales para la historia principal, lo que alargó considerablemente la obra.

Hoy, más de dos décadas después de su inicio, Naruto continúa siendo un fenómeno global. El anime sigue siendo uno de los más vistos en plataformas, confirmando que la decisión de Kishimoto de expandir su universo fue clave para consolidar a la serie como una de las más influyentes y queridas en la historia del manga y el anime. Aunque, se agradecen las historias secundarias, lo que no gustó fue la llegada de los villanos de otros planetas.

Vía: VD

Nota del autor: Creo que me hubiera gustado más que se quedarán todos en sus inicios como ninja y el salto final fuera Naruto cumplió el sueño. Así no hubiéramos tenido a los marcianos.