    Así se vería Dragon Ball Super al estilo de Dragon Ball Z

    09/09/2025

    El anime de Dragon Ball Super fue bastante controversial en su momento. Si bien es cierto que el trabajo de Toei Animation tuvo algunos momentos impresionantes, especialmente cuando hablamos del Torneo de Poder, sus primeros capítulos dejaron mucho a desear cuando hablamos de animación. De esta forma, un fan se ha dado a la tarea de recrear momentos clave de esta historia, pero con el estilo de Dragon Ball Z.

    En los últimos años, el usuario conocido como DarkHans0 se ha dado a la tarea de reimaginar momentos clave de Dragon Ball Super, con el estilo característico de Dragon Ball Z. Recordemos que muchos consideran a la adaptación de los 90 como una obra maestra en este apartado. El resultado ha sorprendido a más de una persona, y aquí puedes verlo.

    Dragon Ball Super en pausa

    Si bien el anime de Dragon Ball Super llegó a su fin con el Torneo de Poder, esta historia continuó en el manga, en donde Akira Toriyama y Toyotaro nos presentaron algunos de los mejores arcos en toda la serie. Sin embargo, tras la muerte del padre de Goku, esta historia entró en una pausa indefinida de la cual aún no sale.

    En estos momentos, Toyotaro está escribiendo su propio manga, el cual se espera esté disponible a finales del 2025 o principios del 2026. Una vez que este proyecto llegue a su fin, muchos fans creen que el mangaka estaría listo para volver a trabajar en una de las últimas historia de Dragon Ball Super.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Dragon Ball Super en el mundo del anime y manga. En temas relacionados, liberan combate no visto de Dragon Ball Super. De igual forma, el nuevo juego de la serie ya tiene fecha de lanzamiento.

    Imagen

    Vía: DarkHans0 

