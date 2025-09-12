    Editor de Dragon Ball lanza fuerte crítica contra Daima

    12/09/2025 10:40 a. m.

    Dragon Ball Daima es una de las obras más divisivas en toda la serie. Si bien hay algunos que aman esta obra, otros más no pueden dejar de señalar sus errores. Una de las personas que se encuentra en este grupo es Kazuhiko Torishima, el antiguo editor del manga de Dragon Ball, quien ha señalado que el nuevo anime repite los mismos errores del pasado.

    En una reciente aparición en TOKYO MAAD SPIN de J-WAVE, Torishima señaló que Dragon Ball Daima repite los mismos errores que los primeros capítulos de Dragon Ball cometió, enfocándose en personajes menores y peleas sin una gran escala de poder. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Hace a los personajes más pequeños y débiles, reduce sus habilidades y los enfrenta con enemigos igualmente más débiles. ¿No es eso repetir el error del Dragon Ball original, que fue la etapa menos popular de la obra?”

    Los problemas de Dragon Ball Daima

    Aunque para muchos fans, Daima fue un regreso a lo que hizo especial a Dragon Ball originalmente, muchos señalaron las inconsistencias en la historia. Actualmente, la última obra de Akira Toriyama tiene sus fans, pero no está libre de problemas. Sin embargo, la aventura de Goku aún guarda un lugar especial en la comunidad, y momentos como la transformación a Super Saiyajin Fase 4 fueron lo suficientemente interesantes para romper el internet.

    Solo nos queda esperar para ver si Toyotaro toma alguno de estos elementos cuando regrese a trabajar en el manga de Dragon Ball Super. En temas relacionados, el nuevo juego de Dragon Ball ya está disponible. De igual forma, McDonald’s tendrá una nueva colaboración con este anime.

    Vía: Vandal 

