Antiguo editor de Dragon Ball ataca al encargado actual del manga

No le convence su forma de contar historias

En estos momentos la historia de Dragon Ball se encuentra en una especie de hiatus, dado que no se contempla seguir con el anime por parte de Toei Animation y tampoco el encargado actual del manga, Toyotaro, pretende seguir dibujando la historia hasta terminar algunos asuntos pendientes. Con esto en mente, hay una persona a la que no le ha convencido el trabajo de dicho dibujante, y no se quiere quedar callado al expresar su opinión.

Kazuhiko Torishima, histórico editor de la saga y colaborador cercano de Akira Toriyama en los primeros años de la obra, volvió a generar polémica tras sus declaraciones en el podcast japonés KosoKoso, conducido por Yuji Horii, creador de Dragon Quest. El veterano no dudó en calificar a Daima como "basura" y lanzó duras críticas contra Toyotaro.

Torishima afirmó sin rodeos que el mangaka “no domina lo básico del manga” y señaló que ni él ni su editor entienden de técnicas narrativas fundamentales. Según explicó, ambos carecen de nociones esenciales como la división de la información en viñetas, la guía de la mirada del lector o el uso adecuado de los ángulos, lo que en su opinión provoca que incluso las páginas terminadas no puedan ser corregidas de manera efectiva.

El exeditor también se mostró tajante al considerar que hubiera sido más acertado crear un spin-off centrado en Vegeta antes que apostar por Dragon Ball Super, al que calificó como un fracaso absoluto dentro de la franquicia. Estas declaraciones refuerzan la imagen de Torishima como una figura sin filtros, reconocida por expresar su descontento con proyectos que, a su juicio, no están a la altura del legado de Toriyama.

Mientras tanto, Toyotaro continúa enfocado en su nuevo proyecto titulado Lost Samurai, sin abandonar del todo la expectativa de retomar la historia de los Guerreros Z. A pesar de las críticas de Torishima, Dragon Ball Super mantiene una base de seguidores leales, aunque la polémica reabre el debate sobre la dirección creativa que debería seguir la saga en el futuro. De hecho, se espera que Toei Animation adapte las sagas restantes.

Vía: VD

Nota del autor: Es triste que los productos nuevos de Dragon Ball ya no impresionen del todo. Tocará esperar a un salto verdaderamente bueno.