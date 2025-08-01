PlayStation estaría planeando lanzar más juegos en Xbox

Estos últimos meses han sido de polémica en el mundo de PlayStation, ya que se confirmó que en las siguientes semanas se estará lanzando Helldivers 2 en consolas Xbox, producto que por más año fue publicado por Sony pero que no es desarrollado por sus estudios. Con este contexto ya se empezó a especular que la empresa seguirá lanzando más de sus exclusivos con el rival, afirmación que puede ser más correcta de lo que pensamos.

Sony estaría preparando el lanzamiento de más juegos a consolas ajenas, de acuerdo con declaraciones del informante NateTheHate, una fuente con buen historial en filtraciones. Aunque no se revelaron títulos concretos, el reporte alimenta los rumores sobre un cambio de estrategia hacia un modelo más multiplataforma.

El movimiento se da tras el anuncio de Helldivers 2 para Xbox Series X/S, lo cual marcó un giro inesperado en la política de exclusividades de Sony. Según versiones, este enfoque se limitaría a juegos multijugador, dejando fuera a los títulos exclusivos para un solo jugador.

Además, una reciente oferta de empleo publicada por PlayStation encendió las alarmas entre los fans, ya que hablaba de adaptar juegos a diversas plataformas, mencionando específicamente a Microsoft. Esto ha incrementado la especulación sobre una apertura más amplia en el ecosistema de Sony, a tal grado de provocar peticiones como los juegos de Marvel's Spider-Man.

Por ahora, la empresa no ha confirmado nada más allá de los anuncios oficiales. Sin embargo, este posible cambio representa una nueva etapa en la relación entre PlayStation y el resto de la industria, especialmente ante la llegada de nuevas consolas como Switch 2. No olvidemos que el año pasado LEGO Horizon Adventures se lanzó en Nintendo.

Vía: PSL

Nota del autor: La verdad sería divertido ver que hagan ports de la franquicia The Last of Us. No tanto por los juegos, sino por cómo se van a enojar los fans de Sony.