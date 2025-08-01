    PlayStation estaría planeando lanzar más juegos en Xbox

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/08/2025 1:48 p. m.
    SonyXbox

    Estos últimos meses han sido de polémica en el mundo de PlayStation, ya que se confirmó que en las siguientes semanas se estará lanzando Helldivers 2 en consolas Xbox, producto que por más año fue publicado por Sony pero que no es desarrollado por sus estudios. Con este contexto ya se empezó a especular que la empresa seguirá lanzando más de sus exclusivos con el rival, afirmación que puede ser más correcta de lo que pensamos.

    Sony estaría preparando el lanzamiento de más juegos a consolas ajenas, de acuerdo con declaraciones del informante NateTheHate, una fuente con buen historial en filtraciones. Aunque no se revelaron títulos concretos, el reporte alimenta los rumores sobre un cambio de estrategia hacia un modelo más multiplataforma.

    El movimiento se da tras el anuncio de Helldivers 2 para Xbox Series X/S, lo cual marcó un giro inesperado en la política de exclusividades de Sony. Según versiones, este enfoque se limitaría a juegos multijugador, dejando fuera a los títulos exclusivos para un solo jugador.

    Además, una reciente oferta de empleo publicada por PlayStation encendió las alarmas entre los fans, ya que hablaba de adaptar juegos a diversas plataformas, mencionando específicamente a Microsoft. Esto ha incrementado la especulación sobre una apertura más amplia en el ecosistema de Sony, a tal grado de provocar peticiones como los juegos de Marvel's Spider-Man.

    Por ahora, la empresa no ha confirmado nada más allá de los anuncios oficiales. Sin embargo, este posible cambio representa una nueva etapa en la relación entre PlayStation y el resto de la industria, especialmente ante la llegada de nuevas consolas como Switch 2. No olvidemos que el año pasado LEGO Horizon Adventures se lanzó en Nintendo.

    Vía: PSL

    Imagen

    Nota del autor: La verdad sería divertido ver que hagan ports de la franquicia The Last of Us. No tanto por los juegos, sino por cómo se van a enojar los fans de Sony.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media