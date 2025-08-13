    Crimson Desert retrasa su fecha de lanzamiento

    Quizá algunos no llegaron a escuchar mucho de él, pero este año el juego de acción llamado Crimson Desert era uno de los más esperados, eso se debe a su forma visual y de poderes que se pueden utilizar para derrotar a los diferentes enemigos del mapa a encontrar. Y quizá fue bastante ambicioso para lo esperado, por lo que surgieron noticias que quizá no pasen desapercibidas para los más entusiastas.

    De forma reciente se confirmó que el juego no llegará en 2025 como estaba previsto. Pearl Abyss mencionó que el estreno, originalmente programado para el cuarto trimestre del próximo año, se pospone al primer trimestre de 2026 debido a plazos más largos en tareas clave como la grabación de voces en off, la certificación de consolas y la coordinación con socios para su distribución física.

    Durante su más reciente llamada con inversores, el estudio explicó que la decisión responde a una estrategia para asegurar que su primer gran proyecto AAA para consolas cumpla con las expectativas. La compañía señaló que el ajuste en el calendario busca garantizar “un éxito significativo” y que la fecha final se anunciará “en un momento más oportuno” de acuerdo con las necesidades comerciales, sin concretar cuándo será.

    A pesar del retraso, Crimson Desert continuará presente en importantes eventos este año. Pearl Abyss confirmó su participación en Gamescom y PAX West en agosto, y en el Tokyo Game Show en septiembre, con el objetivo de reforzar la campaña de marketing y mostrar más del vasto mundo de Pywel y de su protagonista, Kliff, líder de los Greymanes.

    Desarrollado por los creadores de Black Desert Online, el título promete una experiencia de mundo abierto cargada de combates, exploración y narrativa cinematográfica. Su lanzamiento está previsto para PC, PS5 y Xbox Series X/S, y aunque la espera se alargue, el estudio asegura que este tiempo extra se invertirá en pulir cada detalle antes de su llegada al mercado.

    Habrá que esperar a un día específico de salida.

    Nota del autor: La verdad se ve con potencial, y estos retrasos casi siempre ayudan al producto final. Habrá que esperar un poco más.

