Nintendo lanza cortos animados de Mario para celebrar su aniversario

    26/08/2025

    2025 marca el 40 aniversario de Super Mario Bros. Si bien hay rumores de un nuevo juego o colección del plomero, Nintendo ha enfocado su atención en la línea de My Mario, la cual ofrece diferentes productos para chicos y grandes. Para promocionar estos productos, la Gran N ha creado una serie cortos stop-motion que han cautivado a todos los fans de este personaje.

    Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha compartido tres diferentes cortos animados con stop-motion para promocionar los diversos productos de la línea de My Mario. Esta colección es conocida como It’s Me, Mario!, y este solo es el inicio, ya que se espera que veamos más producciones de este estilo en un futuro.

    ¿Qué es My Mario?

    Como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo ha lanzado una línea de productos especiales protagonizados por el amado plomero. Aquí encontramos figuras de madera, que si bien están enfocados en un público infantil, también son Amiibo, por lo que todos los coleccionistas buscan tener este set.

    Si bien en Japón se espera que los productos de My Mario estén disponibles este mismo año, los fans en occidente tendrán que esperar hasta principios del 2026 para tener la oportunidad de adquirir estos productos de forma directa en nuestra región. De igual forma, se espera que más cosas se unan a esta línea en un futuro.

    40 aniversario de Super Mario Bros.

    Lamentablemente, por el momento solo la línea de My Mario está enfocada al 40 aniversario de esta serie, y se desconoce si Nintendo tiene pensado lanzar algún juego para conmemorar este evento. Notablemente, rumores han señalado que el 12 de septiembre se podría llevar a cabo un Nintendo Direct, y considerando que esto sucedería un día antes del aniversario de Super Mario Bros., no se descarta la posibilidad de que veamos algún juego o colección para celebrar este hito.

    Te recordamos que los productos de My Mario llegarán a Japón este año, y estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente Nintendo Direct aquí. De igual forma, revelan las ventas totales de la serie de Super Mario Bros.

    Nota del Autor:

    Este es un hermoso trabajo. Nintendo siempre nos ha entregado espectaculares productos animados. Si bien esto no es tan común, cada video está hecho con amor y pasión. Ahora no puedo dejar de imaginar cómo es que sería una película de Super Mario Bros al estilo stop motion.

    Vía: Nintendo

