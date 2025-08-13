Revelan las ventas totales de la saga Super Mario

Este año se cumple un aniversario importante en el mundo de los videojuegos, el de Super Mario, teniendo así 40 años de trayectoria en donde se han tenido altas y bajas para la franquicia, aunque claramente más fueron los logros gracias a los creativos desarrolladores detrás de sus títulos. Y de forma reciente, se está confirmando cuánto dinero le ha generado este plomero a la empresa que tiene los derechos de la IP.

La franquicia continúa consolidándose como uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego. De acuerdo con cifras recientes, las ventas acumuladas de todos los títulos relacionados con el universo de Mario ya superan los 960 millones de unidades, una cifra que la coloca a un paso de alcanzar el impresionante hito de los mil millones.

El desglose deja ver el peso de cada subfranquicia: Super Mario lidera con más de 446 millones de copias vendidas, seguido por Mario Kart con 195 millones y Mario Party con 87 millones. También figuran Donkey Kong (85 millones), Mario Sports (46 millones), Mario RPG (41 millones) y Luigi’s Mansion (26 millones), además de otros juegos que suman más de 37 millones. En conjunto, el legado comercial del fontanero sigue siendo imbatible.

Como dijimos este repunte de interés por la marca llega en un año especial, ya que la serie se prepara para celebrar su 40º aniversario. Hace unas semanas, un rumor generó expectativa al sugerir que Nintendo lanzaría una colección de New Super Mario Bros. para conmemorar la fecha, incluyendo entregas de DS, Wii y 3DS. Sin embargo, las imágenes filtradas resultaron ser falsas, confirmando que, al menos por ahora, la supuesta compilación no está en camino.

Más allá de los rumores, el impacto cultural de Super Mario trasciende cifras. Durante cuatro décadas, el personaje ha sido sinónimo de innovación, diversión familiar y momentos que marcaron a generaciones de jugadores. Alcanzar los 1.000 millones de copias vendidas no solo sería un logro comercial, sino también la confirmación de que la serie de Nintendo sigue siendo, por derecho propio, un pilar insustituible de la historia del videojuego.

Vía: NT

Nota del autor: La verdad la serie está mejor que nunca. Y si el próximo año se lanza otro juego, es posible que los 1,000 millones lleguen pronto.