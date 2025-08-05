Filtran colección por el 40 aniversario de Super Mario Bros.

El 2025 marca el 40 aniversario de Super Mario Bros. De esta forma, muchos esperan que Nintendo lleve a cabo una celebración por esta especial ocasión. Si bien la compañía japonesa no ha confirmado algún plan, una nueva filtración señala que una colección con tres amadas entregas de la serie estaría en camino al Switch y Switch 2.

De acuerdo con John Skinny, famoso insider que en el pasado compartió información sobre el Switch 2, Nintendo tendría planeado lanzar una colección de New Super Mario Bros., con la cual los jugadores podrían experimentar tres títulos en esta serie, y así festejar el aniversario de uno de los personajes más amados en la industria de los videojuegos.

Éstos serían los títulos de la colección

Aunque por el momento no hay mucha información por parte de Nintendo, la filtración de John Skinny señala que esta colección estaría confirmada por:

New Super Mario Bros. (DS)

New Super Mario Bros. Wii

New Super Mario Bros. 2 (3DS)

De acuerdo con John Skinny, esta información la obtuvo a través de documentos de programación internos y recursos de localización parcial por medio de un equipo de control de calidad de un contratista con el que había trabajado anteriormente. Es así que no se descarta la posibilidad de que esta colección llegue a ser una realidad, aunque Nintendo no ha confirmado si esto sucederá o no.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta colección en un futuro. En temas relacionados, un nuevo Indie World se llevará a cabo esta semana. De igual forma, llegan nuevas ofertas a la eShop de Switch 2.

Nota del Autor:

Esta es una interesante colección, New Super Mario Bros. de DS y Wii son títulos bastante interesantes que tal vez muchos no jugaron. Si esta colección llega a ser una realidad, esto significa que en el Switch se podrá jugar toda la serie, puesto que New Super Mario Bros. U Deluxe llegó a esta plataforma hace unos años.

Vía: Nintendo Soup