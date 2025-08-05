    Filtran colección por el 40 aniversario de Super Mario Bros.

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS05/08/2025 8:31 a. m.

    El 2025 marca el 40 aniversario de Super Mario Bros. De esta forma, muchos esperan que Nintendo lleve a cabo una celebración por esta especial ocasión. Si bien la compañía japonesa no ha confirmado algún plan, una nueva filtración señala que una colección con tres amadas entregas de la serie estaría en camino al Switch y Switch 2.

    De acuerdo con John Skinny, famoso insider que en el pasado compartió información sobre el Switch 2, Nintendo tendría planeado lanzar una colección de New Super Mario Bros., con la cual los jugadores podrían experimentar tres títulos en esta serie, y así festejar el aniversario de uno de los personajes más amados en la industria de los videojuegos.

    Éstos serían los títulos de la colección

    Aunque por el momento no hay mucha información por parte de Nintendo, la filtración de John Skinny señala que esta colección estaría confirmada por:

    • New Super Mario Bros. (DS)
    • New Super Mario Bros. Wii 
    • New Super Mario Bros. 2 (3DS)

    De acuerdo con John Skinny, esta información la obtuvo a través de documentos de programación internos y recursos de localización parcial por medio de un equipo de control de calidad de un contratista con el que había trabajado anteriormente. Es así que no se descarta la posibilidad de que esta colección llegue a ser una realidad, aunque Nintendo no ha confirmado si esto sucederá o no.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta colección en un futuro. En temas relacionados, un nuevo Indie World se llevará a cabo esta semana. De igual forma, llegan nuevas ofertas a la eShop de Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Esta es una interesante colección, New Super Mario Bros. de DS y Wii son títulos bastante interesantes que tal vez muchos no jugaron. Si esta colección llega a ser una realidad, esto significa que en el Switch se podrá jugar toda la serie, puesto que New Super Mario Bros. U Deluxe llegó a esta plataforma hace unos años.

    Vía: Nintendo Soup

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media