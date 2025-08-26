Anuncian stream de aniversario de Earthbound

Saga sin muchos juegos, pero entrañable

Nintendo está teniendo una vasta popularidad con sus franquicias a día de hoy, de hecho, algunas de ellas vuelven del olvido como Tomodachi Life y Rythm Heaven, que tienen juegos planeados para el próximo año. Sin embargo, una gran rechazada es Earthbound o Mother, franquicia sin nada nuevo desde su tercer lanzamiento para Game Boy Advance. Y a pesar de dicho problema, hay quienes celebran su existencia.

Los fanáticos se preparan para conmemorar el 31.º aniversario del lanzamiento de Mother 2 en Super Famicom, con una transmisión especial que se llevará a cabo el 27 de agosto en Shibuya PARCO 8F. El evento contará con la exhibición “Mother no Katachi”, considerada una extensión del museo dedicado a la franquicia, y promete ser un punto de encuentro para quienes siguen celebrando esta emblemática saga de RPG.

Shigesato Itoi, creador de Earthbound, será parte de la transmisión, aunque todavía no se han revelado detalles sobre su participación. Los seguidores esperan que su presencia ofrezca recuerdos, anécdotas o incluso algún anuncio inesperado, aunque el énfasis parece estar en la conmemoración y la conexión con la historia del juego más que en nuevas revelaciones oficiales.

Habrá que estar presentes en la emisión

Entre los rumores y la especulación, algunos fanáticos no pierden la esperanza de un lanzamiento oficial de Mother 3, que sigue siendo un deseo largamente esperado fuera de Japón. Además, se habla de la posibilidad de que la transmisión incluya algún adelanto sorpresa, como un posible remake de la saga con un estilo visual similar al de The Legend of Zelda: Link’s Awakening de Switch, lo que encendería aún más la emoción de la comunidad.

Aunque por ahora la información oficial es limitada, el aniversario de Earthbound se perfila como una oportunidad para celebrar los recuerdos de la serie y conectar con los fans de todas las edades. La expectativa está puesta tanto en la exhibición como en los posibles anuncios, y seguramente los seguidores estarán atentos a cada detalle que surja durante la transmisión en vivo.

Vía: GN

Nota del autor: Ese sueño de Mother 3 lo sigo viendo lejano. Al menos que saquen remasters de la franquicia.