Muchos desarrolladores aún no cuentan con Dev Kits de Switch 2

Estudios importantes aún no lo reciben

Ya pasaron un par de meses desde que se lanzó Switch 2, nueva consola de Nintendo que ha sorprendido con lanzamientos de gran calidad por parte de la propia casa, así como de terceros, quienes están lanzando versiones mejoradas de sus productos mejor calificados. Sin embargo, parece que ese ritmo de salida está bajando, y eso se debe a un error que también intervino con las reseñas anticipadas del aparato.

Durante el programa Digital Foundry Direct Weekly , John Linneman y Oliver Mackenzie compartieron lo que se escuchó en la Gamescom de Colonia: La gran N no ha distribuido suficientes kits de desarrollo de Switch 2, incluso dejando fuera a estudios AAA que buscan lanzar sus juegos en la nueva consola. Según Linneman, algunos desarrolladores han recibido la instrucción de publicar sus títulos en Switch 1 y confiar en la retrocompatibilidad, lo que ha generado frustración en la industria.

Mackenzie añadió que la situación resulta llamativa, ya que mientras algunos estudios independientes sí han tenido acceso a los kits, varias compañías grandes siguen sin recibirlos. Esta selección desigual alimenta las especulaciones sobre la estrategia de Nintendo y deja a ciertos equipos sin la posibilidad de optimizar sus proyectos para el nuevo hardware.

Aunque no se mencionaron nombres concretos de los estudios afectados, la falta de acceso a los dev kits podría estar retrasando anuncios de grandes producciones para Switch 2. Por ahora, el panorama muestra un mercado dividido, en el que algunos desarrolladores avanzan con ventaja, mientras otros esperan la oportunidad de trabajar directamente con la consola más reciente de Nintendo.

Por ahora, varios juegos que se esperan tener en la consola aún no cuentan con fecha o siquiera confirmación de una versión dedicada.

Vía: IG

Nota del autor: Desde antes ya se sabía que no dieron los dev kits hasta poco antes del directo especial de explicación del aparato. Por lo que se entiende no lo tienen todos.



