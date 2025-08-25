    Balatro llega a Super Smash Bros. Melee

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 1:54 p. m.

    Balatro fue una de las mayores sensaciones del año pasado, compitiendo y ganando múltiples premios por parte de la prensa. Si bien su popularidad ya no es tan grande como lo visto en el 2024, un usuario no se olvida de esta experiencia, y ha decidido hacer lo que todos siempre han deseado ver, y ha agregado al protagonista de Balatro a Super Smash Bros. Melee.

    Mooshies ha creado un mood, con el cual J. Joker, la mascota de Balatro, ahora forma parte de la selección de personajes de Super Smash Bros. Melee. Junto a esto, podemos ver una serie de elementos relacionados con el roguelike de cartas, que van desde efectos de sonido, hasta efectos únicos.

    Balatro en Super Smash Bros. Melee.

    Como pudieron ver, J. Joker utiliza como base a Mr. Game and Watch, pero con una serie de elementos visuales y sonoros únicos que lo convierten en un personaje diferente, una versión alfa si así lo desean ver. Lamentablemente, su skin de Ben Starr no está disponible, al menos por el momento.

    Esto es una prueba más de que la comunidad de Super Smash Bros. no puede olvidar la exclusiva de GameCube. A más de dos décadas de su lanzamiento, este título sigue dando mucho de qué hablar, y es probable que esto se mantenga así por el resto de la existencia humana. 

    ¿Y el siguiente Super Smash Bros.?

    Respecto al futuro de la serie, rumores han señalado que Masahiro Sakurai comenzaría a trabajar en un nuevo Super Smash Bros. para Nintendo Switch 2 una vez que el desarrollo de Kirby Air Riders llegue a su fin, por lo que probablemente esta entrega entre en producción hasta el 2026. Si bien por el momento aún es muy pronto para hablar sobre los personajes que aquí veremos, no se descarta que este título sí tenga alguna referencia a Balatro.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Super Smash Bros. y Balatro en un futuro. En temas relacionados, así le ha ido a Balatro en ventas. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el siguiente Super Smash Bros.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de una colaboración entre Balatro y Super Smash Bros. suena ridícula, pero no imposible. Todo depende de si Masahiro Sakurai ha jugado el roguelike de cartas. En dado de que este sea el caso, entonces es probable que veamos algo así en el futuro. Dudo de que hablemos de un personaje, pero sí un Spirit.

    Vía: Mooshies 

