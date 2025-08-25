    Una versión de Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 ya estaría en camino

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 4:48 p. m.

    Toda la saga necesita la potencia de la nueva consola

    En estos momentos Switch 2 está gozando de una gran popularidad, y eso se debe a que cada mes están lanzando títulos exclusivos que están dando a los fans totalmente complacidos, y llama la atención, que dentro catálogo hay relanzamientos con mejoras y algunos extras. Con esto en mente, los fans están pidiendo constantemente se le de dicho tratamiento a la saga de Xenoblade Chronicles, la cual no destaca por su rendimiento.

    Una reciente oferta de empleo de Monolith Soft ha levantado sospechas entre los seguidores sobre una posible renovación del segundo juego numerado de la saga. La compañía publicó una vacante para diseñador/a de efectos, pero lo que realmente llamó la atención fue el clip que acompañaba el anuncio en redes sociales.

    En dicho video aparece material de Xenoblade Chronicles 2, aunque con un aspecto gráfico superior al de la versión original. Esta diferencia visual no pasó desapercibida para los seguidores, que de inmediato comenzaron a especular sobre un posible relanzamiento o remasterización del juego.

    Pese a la ola de rumores, Monolith Soft no ha confirmado que el proyecto esté relacionado con la segunda entrega de Xenoblade. Hasta ahora, el estudio no ha dado detalles sobre lo que prepara, aunque el fragmento incluido en la publicación ha sido suficiente para encender la curiosidad de la comunidad.

    La posibilidad de que se trate de un proyecto destinado a Switch 2 es una de las teorías más comentadas. Aunque podría ser solo una coincidencia, lo cierto es que la especulación no hace más que crecer y los fans se mantienen atentos a cualquier pista que confirme el regreso de Xenoblade Chronicles 2 con una nueva apariencia. A algunos les gustaría que finalmente se tenga una tasa de cuadros estable y calidad de imagen decente.

    Vía: Gonintendo

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente deben darle una mejora. Yo lo jugaría en dicho formato, aunque cobren extra por dicha extensión.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix