Una versión de Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 ya estaría en camino

Toda la saga necesita la potencia de la nueva consola

En estos momentos Switch 2 está gozando de una gran popularidad, y eso se debe a que cada mes están lanzando títulos exclusivos que están dando a los fans totalmente complacidos, y llama la atención, que dentro catálogo hay relanzamientos con mejoras y algunos extras. Con esto en mente, los fans están pidiendo constantemente se le de dicho tratamiento a la saga de Xenoblade Chronicles, la cual no destaca por su rendimiento.

Una reciente oferta de empleo de Monolith Soft ha levantado sospechas entre los seguidores sobre una posible renovación del segundo juego numerado de la saga. La compañía publicó una vacante para diseñador/a de efectos, pero lo que realmente llamó la atención fue el clip que acompañaba el anuncio en redes sociales.

En dicho video aparece material de Xenoblade Chronicles 2, aunque con un aspecto gráfico superior al de la versión original. Esta diferencia visual no pasó desapercibida para los seguidores, que de inmediato comenzaron a especular sobre un posible relanzamiento o remasterización del juego.

Pese a la ola de rumores, Monolith Soft no ha confirmado que el proyecto esté relacionado con la segunda entrega de Xenoblade. Hasta ahora, el estudio no ha dado detalles sobre lo que prepara, aunque el fragmento incluido en la publicación ha sido suficiente para encender la curiosidad de la comunidad.

La posibilidad de que se trate de un proyecto destinado a Switch 2 es una de las teorías más comentadas. Aunque podría ser solo una coincidencia, lo cierto es que la especulación no hace más que crecer y los fans se mantienen atentos a cualquier pista que confirme el regreso de Xenoblade Chronicles 2 con una nueva apariencia. A algunos les gustaría que finalmente se tenga una tasa de cuadros estable y calidad de imagen decente.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Definitivamente deben darle una mejora. Yo lo jugaría en dicho formato, aunque cobren extra por dicha extensión.