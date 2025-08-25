Primer gameplay de Borderlands 4 corriendo en Switch 2

Uno de los grandes atractivos del Nintendo Switch 2 es la promesa de su librería third party. Si bien ya sabemos cómo correrán títulos como Final Fantasy VII Remake y Elden Ring está en camino, aún hay algunos juegos de los cuales se desconoce su desempeño. Uno de estos era Borderlands 4, del cual por fin ya tenemos un vistazo en acción.

Como parte de su presencia en la Fan Expo de Canadá, Nintendo llevó Borderlands 4 en Switch 2, algo que sorprendió a más de una persona, especialmente considerando que un demo nos ha dado el primer vistazo al trabajo de Gearbox corriendo en este hardware, y el resultado no es tan malo como muchos esperaban.

¿Qué tal corre Borderlands 4 en Switch 2?

Si bien aún no hay detalles oficiales por parte de Gearbox, el video del demo luce impresionante, y es probable que el Switch 2 ofrezca una experiencia similar al resto de las plataformas. Sin embargo, quizás no veamos 60fps, y en su lugar el título esté a 40fps, algo que podría convertirse en un estándar para este tipo de ports.

De igual forma, el video solo nos muestra a Borderlands 4 corriendo en dock, y por el momento se desconoce qué tal funcionará este título en portátil. Te recordamos que Borderland 4 llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el 12 de septiembre, seguido de la versión de Switch 2 el 3 de octubre. En temas relacionados, Borderlands 4 en Switch 2 no tendrá co-op local. De igual forma, aquí puedes ver nuestro gameplay de Borderlands 3.

Nota del Autor:

Si bien parece que las experiencias third party no correrán similar a lo que vemos en el PS5, Xbox Series X|S y PC de gama alta, la realidad es que las versiones de Switch 2 serán bastante competentes, aunque con sus pequeños detalles. Lo interesante será ver si la comunidad puede vivir sin 60fps.

Vía: MDee14