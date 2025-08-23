Borderlands 4 en Switch 2 no tendrá multiplayer local

Borderlands 4 llegará al Nintendo Switch 2 a principios del próximo mes de octubre, poco después de su llegada al resto de las plataformas. Si bien los usuarios de la híbrida de la Gran N pueden esperar una experiencia similar al resto, hay un elemento que aquí no estará disponible, y es que el multiplayer local con pantalla dividida no llegará a la versión de Switch 2.

Por medio de un comunicado oficial, Gearbox y 2K han confirmado que Borderlands 4 en Nintendo Switch 2 no tendrá soporte para multiplayer local por pantalla dividida, algo que sí encontramos en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Los jugadores de Switch 2 tendrán la misma emocionante experiencia de Borderlands 4 que en otras plataformas, menos la opción de pantalla dividida, y sí, tendrá juego cruzado completo con Epic, Steam, PlayStation 5 y Xbox X|S”.

¿Adiós al multiplayer en Nintendo Switch 2?

Si bien el multiplayer local con pantalla dividida no formará parte de la versión de Nintendo Switch 2, al menos por el momento, los jugadores de Borderlands 4 en esta consola sí podrán disfrutar del cross-play, con lo cual podrán disfrutar de esta experiencia en compañía de sus amigos, sin importar si tienen PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

Te recordamos que Borderlands 4 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 12 de septiembre, y la versión de Nintendo Switch 2 estará disponible hasta el 3 de octubre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay de Borderlands 3.

Vía: Borderlands