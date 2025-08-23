    Borderlands 4 en Switch 2 no tendrá multiplayer local

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/08/2025 11:00 a. m.

    Borderlands 4 llegará al Nintendo Switch 2 a principios del próximo mes de octubre, poco después de su llegada al resto de las plataformas. Si bien los usuarios de la híbrida de la Gran N pueden esperar una experiencia similar al resto, hay un elemento que aquí no estará disponible, y es que el multiplayer local con pantalla dividida no llegará a la versión de Switch 2.

    Por medio de un comunicado oficial, Gearbox y 2K han confirmado que Borderlands 4 en Nintendo Switch 2 no tendrá soporte para multiplayer local por pantalla dividida, algo que sí encontramos en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “Los jugadores de Switch 2 tendrán la misma emocionante experiencia de Borderlands 4 que en otras plataformas, menos la opción de pantalla dividida, y sí, tendrá juego cruzado completo con Epic, Steam, PlayStation 5 y Xbox X|S”.

    ¿Adiós al multiplayer en Nintendo Switch 2?

    Si bien el multiplayer local con pantalla dividida no formará parte de la versión de Nintendo Switch 2, al menos por el momento, los jugadores de Borderlands 4 en esta consola sí podrán disfrutar del cross-play, con lo cual podrán disfrutar de esta experiencia en compañía de sus amigos, sin importar si tienen PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S. 

    Te recordamos que Borderlands 4 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 12 de septiembre, y la versión de Nintendo Switch 2 estará disponible hasta el 3 de octubre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay de Borderlands 3.

    Imagen

    Vía: Borderlands

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix