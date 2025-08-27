El Switch 2 sigue siendo un éxito en Estados Unidos

Aunque la percepción del tiempo podría indicar que el Switch 2 lleva ya mucho tiempo en el mercado, la realidad es que la nueva consola solo tiene casi tres meses en las manos de los usuarios. De esta forma, nueva información relacionada con su desempeño comercial en Estados Unidos ha revelado que las ventas de este hardware está por arriba de lo que generó el Switch en sus primeros meses a la venta,

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circana, para finales de julio del 2025, el Switch 2 logró vender más de dos millones de unidades tan solo en Estados Unidos desde su lanzamiento. Esto representa un desempeño 75% por arriba de lo que el Switch tuvo durante el mismo tiempo en este país. Junto a esto, Donkey Kong Bananza, el gran lanzamiento de este mes, ya logró posicionarse como uno de los mayores éxitos del año en este mercado.

Content - July 2025 Top 10 Best-Selling Premium Games on PC Platforms - U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content)



[image or embed] — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) August 27, 2025 at 7:00 AM

Donkey Kong Bananza es todo un éxito

Circana también ha señalado que Donkey Kong Bananza debutó como el tercer juego más vendido de Estados Unidos en julio, solo por detrás de EA Sports College Football 26 y EA Sports MVP Bundle. A nivel general, el trabajo de Nintendo ya es el título más vendido de Estados Unidos en lo que va del 2025, aunque su posición podría cambiar conforme pasa el tiempo.

Lamentablemente, no todo fue perfecto para Nintendo, y es que las ventas generales del Switch disminuyeron en un 52%, algo que tiene sentido considerando que el Switch 2 sigue siendo todo un fenómeno y uno de los productos más buscados por los usuarios. De esta forma, queda clara que la Gran N va por buen camino, al menos en Estados Unidos.

¿Agosto será igual de bueno?

Es muy probable que el desempeño comercial del Switch 2 sea similar en agosto, con miles de unidades más. Sin embargo, el software seguramente no tendrá la misma suerte, y es que Drag x Drive, aunque un experimento interesante, no es lo suficiente atractivo para colarse a una lista de los juegos más vendidos. Solo nos queda por ver qué sucederá con agosto, información que probablemente esté disponible hasta finales de septiembre. En temas relacionados, la aplicación de SNES recibe una importante actualización. De igual forma, venden bundle de Nintendo Switch OLED con Donkey Kong Bananza.

Nota del Autor:

Es bueno ver que el Switch 2 es el éxito esperado, al menos al inicio. Lo interesante será qué tal le irá al hardware en un futuro. Si bien títulos como Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond lograrán impulsar las ventas de la consola, todavía queda por ver qué sucederá en los meses sin lanzamientos de software fuertes.

Vía: Mat Piscatella