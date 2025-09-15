Hades II será exclusiva temporal en Switch y Switch 2

Después de más de un año en early access, Hades II por fin estará disponible en su versión 1.0 a finales de este mes. Sin embargo, si pensabas disfrutar de este título en las consolas de PlayStation o Xbox, te tenemos malas noticias, y es que se ha confirmado que el trabajo de Supergiant Games será una exclusiva temporal de las plataformas de Nintendo.

Justo como se confirmó en el pasado Nintendo Direct, Hades II llegará una exclusiva temporal al Switch y Switch 2 el próximo 25 de septiembre. Considerando que estamos hablando de la versión 1.0, esto también significa que la versión final también llegará a PC el mismo día. Solo aquellos con las consolas de PlayStation y Xbox no podrán disfrutar de este título a final de mes.

120fps en Switch 2

Junto a su fecha de salida y exclusiva temporal, Supergiant Games también ha confirmado que Hades II en Switch 2 podrá correr a 120fps en dock. Esto significa que el roguelite se suma a títulos como Hollow Knight: Silksong al ofrecer esta opción en la consola de Nintendo. Esta es la descripción oficial de Nintendo:

“Lucha más allá del Inframundo en Hades II – Nintendo Switch 2 Edition, un roguelike de exploración de mazmorras repleto de acción que reacciona a cada uno de tus contratiempos y logros. Como la Princesa del Inframundo, explorarás un mundo mítico más grande y profundo y vencerás a las fuerzas del Titán del Tiempo con todo el poder del Olimpo apoyándote. Experimenta el juego a 120 fps en modo TV en Nintendo Switch 2 y disfruta de la compatibilidad con guardado cruzado entre Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y la versión para PC. Hades II – Nintendo Switch 2 Edition se lanza primero para consolas digitalmente en Nintendo Switch 2 y Hades II llega a Nintendo Switch el 25 de septiembre, con reservas digitales disponibles hoy mismo en el sitio web de My Nintendo Store y en Nintendo eShop. Las versiones físicas del juego estarán disponibles el 20 de noviembre”.

Junto a esto, se ha confirmado que Hades II tendrá soporte para cross-save entre las consolas de Nintendo y PC. Por último, una versión física de este título estará a la venta a partir del 20 de noviembre. Sin embargo, se desconoce si la versión de Switch 2 será una Game Key Card o no, aunque considerando que estamos hablando de Supergiant Games, es probable que veamos el juego completo en un cartucho.

Recuerda, Hades II llegará a Switch y Switch 2 como una exclusiva temporal el próximo 25 de noviembre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es el contenido disponible en este título.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Hades II. El primero fue mi juego favorito del 2020, y estoy seguro de que la secuela estará en mi lista de lo mejor del año. Solo espero que la versión física de Switch 2 tenga todo el juego completo, o igual los desarrolladores pueden optar por solo lanzar el juego en Switch 1.

