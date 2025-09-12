Ya sabemos cuándo es que Hades II llegará a Switch y Switch 2

Hades II es uno de los juegos independientes más esperados del momento. Afortunadamente, pronto tendremos la oportunidad de jugar la versión 1.0 de este roguelite, y es que durante el Nintendo Direct de hoy, Supergiant Games confirmó que Hades II llegará al Switch 2, como una exclusiva temporal en consolas, a finales de este mes.

El nuevo tráiler ha confirmado que Hades II estará disponible en Switch y Switch 2 el 25 de septiembre del 2025. Notablemente, la versión de Switch 2 correrá a 120fps en dock. De igual forma, el título tendrá soporte para cross-saves entre Switch, Switch 2 y PC.

La versión digital de Hades II llegará a Switch y Switch 2 el 25 de septiembre, y las pre-órdenes estarán disponibles a partir del día de hoy. Junto a esto, se ha confirmado que una versión física estará a la venta a partir del 20 de noviembre del 2025.

Vía: Nintendo