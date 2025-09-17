Nintendo lanza comercial con piloto mexicana de NASCAR

Desde hace algunos años atrás, Nintendo se ha comprometido un poco más con tener contacto directo hacia latinoamérica, en especial México, confirmando que ya sus juegos importantes desarrollados por estudios first party serán localizados en texto y voz con nuestro idioma. A eso se la han seguido una serie de comerciales ambientados en la situación de muchos jugadores de este lado del mundo, y ahora, decidieron seguir esta tendencia pero con una personalidad de la nueva generación.





La gran N ha dado un paso importante en su estrategia de comunicación en Latinoamérica con el lanzamiento de un nuevo comercial, protagonizado por la piloto mexicana Regina Sirvent. La pieza publicitaria está enfocada en Mario Kart World, la más reciente entrega de la icónica franquicia de carreras, y marca la primera colaboración oficial de la compañía con una figura del automovilismo deportivo en México.

El anuncio destaca la función GameChat, herramienta integrada en la consola que permite a los jugadores comunicarse en tiempo real mientras compiten. Con ello, Nintendo busca transmitir la idea de que la experiencia de jugar no solo consiste en competir, sino en compartir momentos de diversión con amigos y familia, un valor que conecta con la trayectoria de Sirvent en el mundo de las pistas.

Aquí lo puedes ver:

? ¡Nintendo enciende los motores! Descubre el nuevo comercial de #NintendoSwitch2 con #MarioKartWorld protagonizado por Regina Sirvent, la primera mujer mexicana en Arca y en estar en un podio de NASCAR México. pic.twitter.com/PqJSXErDWb — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 17, 2025

La elección de la piloto mexicana no es casual: Sirvent se ha convertido en un referente del automovilismo al ser la primera mujer en subir al podio de NASCAR México. Su imagen simboliza esfuerzo, pasión y superación, cualidades que Nintendo quiere vincular a la identidad de su consola y a la comunidad de jugadores en el país y toda la región latinoamericana.

El comercial, grabado en la Ciudad de México, cuenta con una versión de 30 segundos y comenzará a transmitirse en televisión en las próximas semanas. Con esta campaña, Nintendo busca reforzar su vínculo con el público latinoamericano y consolidar a Nintendo Switch 2 como un espacio de juego, conexión y entretenimiento compartido. Seguramente habrá nuevos compradores con esta cobaloración.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Les quedó muy bien, aunque ese Gamechat sirve demasiado bien para lo que es el producto final. Habrá que ver en qué canales lo pasan en la TV.