Filtran primera imagen de un nuevo personaje de la película de Super Mario Galaxy

    Detalles muy anticipados al estreno

    Definitivamente los fanáticos de Nintendo están muy felices por el anuncio que se dio la semana pasada, ya que se pudo ver un pequeño fragmento de la esperada Super Mario Galaxy La Película, cinta que será retomada por Illumination Studios y se estrenará el próximo año. Y si bien todavía quedan algunos meses para sentarse en la sala de cine, los fans ya están impacientes por conocer qué personajes llegarán a debutar, pregunta que quizá ya se resolvió por error.

    En medio de la espera, se ha filtrado la primera imagen de un nuevo integrante del elenco, Bowser Jr. La revelación no proviene de un tráiler ni de material promocional oficial, sino de un producto derivado: un juguete de la compañía Jakks Pacific que habría dejado entrever la apariencia del misterioso personaje.

    Las filtraciones recientes ya habían adelantado que la secuela incluiría tres nuevos personajes en la trama, ampliando el universo de Mario y compañía en su aventura espacial. Este tipo de adelantos a través de figuras coleccionables no es extraño, pues en la industria del cine animado es común que la línea de merchandising se prepare meses antes del estreno.

    Aquí lo puedes ver:

    Aunque Nintendo y Universal aún no han confirmado esta información, la supuesta filtración ha despertado la curiosidad de los seguidores, que esperan un nuevo tráiler para despejar dudas sobre el argumento y el reparto. Por ahora, Super Mario Galaxy: La Película mantiene el hermetismo en torno a su historia, pero todo apunta a que expandirá la saga con personajes inéditos que jugarán un papel clave en la nueva aventura cósmica.

    La cinta llega el 3 de abril del 2026.

    Nota del autor: Yo solo puedo agradecer por esta adición, ya que es mi personaje favorito. Espero conseguirme un vaso de este en el estreno.

