Se filtran personajes que aparecerán en la película de Super Mario Galaxy

Un rumor que ojalá se cumpla

La semana pasada se lanzó el primer avance en video de la próxima gran producción de Illumination Studios, Super Mario Galaxy La Película, misma que sorprendió a los fanáticos por hacer mención de los videojuegos en que se basará su narrativa. Y ya con el título puesto en la mesa, ha salido a la luz información que nos daría a conocer qué personajes nuevos veremos en la cinta, ya sean nuevos y viejos conocidos.

El avance revelado durante el último Nintendo Direct dejó claro que la cinta se inspirará en el icónico videojuego, pero todavía no hay información oficial sobre su trama ni sobre el elenco completo de personajes que aparecerán. Pero para ese último detalle, ya empezaron a surgir algunos rumores, así como filtraciones.

La especulación creció después de que la cuenta oficial de Cinépolis El Salvador compartiera el mismo teaser, pero acompañándolo con un texto que llamó la atención de los fans. En el mensaje se leía: “Nuevas amenazas, viejas rivalidades y una batalla que llega a las estrellas. Mario, Luigi, Peach y Yoshi unen fuerzas contra Wario y Bowser Jr.” Una descripción demasiado específica para pasar desapercibida.

Aunque Nintendo y Universal no han confirmado esta información, la inclusión de Wario y Bowser Jr. en la supuesta sinopsis ha levantado sospechas. Sería poco común que una cadena de cines compartiera detalles tan concretos sin tener algún tipo de fuente previa, lo que ha generado debates sobre si se trató de un descuido o de un adelanto no planeado.

Por ahora, este detalle debe tomarse como un rumor, pero la situación resulta intrigante. Con la producción aún envuelta en misterio, no sería descabellado pensar que ciertos exhibidores ya manejan información confidencial sobre la película. La comunidad de fans, mientras tanto, se mantiene expectante a la espera de una confirmación oficial.

Recuerda que la cinta estrena en abril de 2026.

Vía: GN

Nota del autor: Ver a Bowser Jr. en la pantalla es algo que espero suceda, ya que es de mis personajes favoritos. Toca esperar unos meses más.