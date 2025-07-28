    Uno de los juegos más queridos de SNES llegará a Switch Online

    En estos momentos la gran N está lanzando nuevos contenidos a su servicio en línea, con clásicos que se pensaban olvidados en el tiempo. Y ahora, de manera sorpresiva están lanzando un título que no había tenido relanzamientos desde que llegó hace bastantes años en su consola de 16 bits de 1991.

    Nintendo ha confirmado la llegada de Mario Paint al catálogo de juegos clásicos disponible en la membresía de Switch Online. El popular título de Super Nintendo, originalmente lanzado en 1992, ahora está disponible tanto para los usuarios de la primera generación como para quienes ya cuentan con Switch 2.

    Para replicar la experiencia original, Nintendo ha implementado soporte de control especial en ambas consolas. En el Switch original, los jugadores pueden utilizar un mouse USB para interactuar con el juego, mientras que en la Switch 2 se aprovecha la tecnología de los Joy-Con, que ahora pueden funcionar como un puntero para emular el uso del mouse de forma intuitiva.

    Mario Paint es un juego creativo que permitió a los jugadores dibujar, componer música y realizar animaciones simples, todo con una interfaz accesible y un enfoque educativo. Fue uno de los títulos más innovadores de su época y marcó a una generación de usuarios con sus herramientas artísticas y su peculiar minijuego protagonizado por moscas.

    Aquí su tráiler:

    Este clásico ya está disponible exclusivamente para los miembros del servicio Switch Online, como parte de su biblioteca retro de SNES. Con esta incorporación, Nintendo sigue ampliando su oferta para los suscriptores, rescatando joyas del pasado con funciones adaptadas al hardware moderno.

    Vía: Nintendo

    Nota del autor: Será la perfecta oportunidad para jugarlo de nuevo, ya que lo probé hace años, pero no lo tengo.

