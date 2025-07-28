    Los PEORES juegos de Switch 2

    Ya va para dos meses que se lanzó al mercado la consola del momento, Switch 2, dispositivo que ha generado controversia y alegría por igual, pues por un lado se tuvo el tema de precio de todo lo que conlleva la marca, ya sea hardware, juegos y accesorios; aunque por otro están las exclusivas bastante prometedores. Sin embargo, no todo es felicidad en el software, dado que algunos productos no cumple con la calidad esperada.

    La consola llegó con promesas de avances gráficos y experiencias inolvidables, pero no todo el catálogo ha cumplido con esas expectativas. Varios títulos han causado frustración por su bajo rendimiento, errores técnicos y una jugabilidad pobre que ha generado críticas en plataformas como Reddit y más foros.

    Desde ports mal optimizados hasta juegos nuevos con bugs desesperantes, la comunidad ha identificado los títulos que más decepcionaron durante 2025. No basta con una calificación baja en Metacritic: también se consideran factores como crasheos, controles deficientes, duración mínima y caídas de rendimiento que afectan seriamente la experiencia.

    Estos son los 20 juegos que han sido señalados como los peores lanzamientos para Switch 2 este año:

    1.- Nintendo Switch 2 Welcome Tour – Nota Metacritic: 38

    2.- Tamagotchis en Plaza Virtual – Nota Metacritic: 43

    3.- Survival Kids – Nota Metacritic: 62

    4.- Faast Penguin (Gratuito) – Nota Metacritic: No disponible

    5.- Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 44

    6.- Transformers: Galactic Trials (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 45

    7.- I Saw Black Clouds (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 48

    8.- Food Truck Simulator (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 43

    9.- Troll and I (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 46

    10.- Remothered: Broken Porcelain (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 47

    11.- PO’ed: Definitive Edition (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 46

    12.- Grand Theft Auto: The Trilogy (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 49

    13.- Kingdom Hearts Cloud Version (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 50

    14.- EA Sports FC 24 (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 52

    15.- Balan Wonderworld (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 44

    16.- The Smurfs: Mission Vileaf (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 50

    17.- Tennis World Tour 2 (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 48

    18.- My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 45

    19.- Garfield Kart: Furious Racing (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 46

    20.-Nickelodeon All-Star Brawl (Switch 2 Port) – Nota Metacritic: 50

    Ante tantos tropiezos, los jugadores aconsejan revisar reseñas, puntuaciones y foros antes de comprar. Incluso los juegos gratuitos pueden volverse una mala experiencia si están mal optimizados. La lección es clara: no todo lo que llega a Switch 2 está listo para ser jugado. Más por el gasto innecesario.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente no quiero probar ninguno de ellos, aunque tengo el de Jujutsu, pero ese fue en la primera híbrida.


