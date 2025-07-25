CEO de Microsoft habla de recientes despidos

Indudablemente, uno de los principales titulares de las últimas semanas tuvo que ver con los más de nueve mil empleados de Microsoft que de la noche a la mañana fueron despedidos, afectando principalmente a la división de Xbox y una vez más, poniendo en jaque a la marca que sigue siendo dirigida por Phil Spencer en medio de incontables problemas.

A pesar de que se esperaba una pronta reacción por parte del CEO de la compañía, hemos tenido que esperar todo este tiempo para conocer su opinión, misma que finalmente ha llegado y que como era lo obvio, está generando muchísima polémica por las palabras que utilizó y la forma en la que lo hizo.

Lo primero que hay que decir es que Satya Nadella no dio algo como una conferencia de prensa o publicó un comunicado oficial. La información viene por parte de un correo que mandó a sus empleados y que claro, no tardó en llegar a manos de la prensa.

Lo segundo es la manera en la que usa la palabra “prosperando” cuando se habla de que una enorme cantidad de personas se quedó sin trabajo en una división como la de Xbox que no ha hecho más que sangrar en los últimos años. Acá la cita textual de lo que se dijo.

“Por cada medida objetiva, Microsoft está prosperando: nuestro desempeño en el mercado, posicionamiento estratégico y crecimiento apuntan todos hacia arriba y hacia la derecha. Estamos invirtiendo más en gastos de capital (CapEx) que nunca antes." "Nuestro número total de empleados se ha mantenido relativamente sin cambios, y parte del talento y la experiencia en nuestra industria y en Microsoft están siendo reconocidos y recompensados a niveles nunca antes vistos. Y, sin embargo, al mismo tiempo, hemos llevado a cabo despidos”, sentenció el directivo.

Otro de los elementos que más han venido a calentar toda esta temática tiene que ver con que los movimientos por parta de Microsoft en su personal, son para favorecer la inversión en tecnologías de inteligencia artificial que claro, están pensadas para seguir reemplazando a la mano de obra humana.

Las consecuencias de los despidos antes referidos han sido de bastante consideración, esto con los cierres de estudios muy prometedores de la talla de The Initiative y claro, la cancelación de múltiples proyectos como el de Everwild, Perfect Dark, el nuevo RPG de Zenimax o claro, toda la serie de Forza Motorsport.

El panorama para Xbox se sigue nublando y los diferentes esfuerzos que se han hecho no parece que estén teniendo el efecto deseado. Game Pass fue una clara apuesta que no salió en la dirección que se esperaba.

Nota del autor: Algo que no deja de asombrar es la frialdad con la que estos directivos se refieren a temas tan sensibles como miles de personas quedándose sin trabajo cuando ellos no dejan de cobrar primas y bonos multimillonarios cada año.



