Marvel’s Spider-Man y más juegos llegan a PlayStation Plus

PlayStation Plus sigue creciendo. Si bien los juegos para el nivel Essentials ya están disponibles, el día de hoy se ha revelado la lista de títulos que aquellos con una suscripción a Premium y Extra podrán disfrutar, y en esta ocasión tenemos una selección muy interesante, con juegos de peleas, RPGs y dos entregas clásicas de Resident Evil.

A partir del próximo 19 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus Premium y Extra podrán disfrutar de títulos como Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord, Marvel’s Spider-Man Remastered y las versiones originales de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Esta es la lista completa:

Mortal Kombat 1 | PS5

Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4

Sword of the Sea | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Unicorn Overlord | PS5, PS4

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Indika | PS5

Harold Halibut | PS5

Coral Island | PS5

Juegos de PlayStation Plus Premium

Junto a estos juegos, aquellos que tengan una suscripción a PlayStation Plus Premium, también podrán descargar los siguientes juegos clásicos:

Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS)

Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4 (PS)

Sin duda alguna, esta es una selección bastante interesante, y todos aquellos que siempre han deseado jugar algo como Mortal Kombat 1 o Unicorn Overlord, ahora lo podrán hacer sin dañar su cartera. De igual forma, destaca el caso de Sword of the Sea, el cual llega día uno a este servicio.

Recuerda, todos estos juegos llegarán a PlayStation Plus en sus niveles Premium y Extra el 19 de agosto del 2025. En temas relacionados, estos son los juegos gratis de Amazon Prime Gaming para este mes. De igual forma, denuncian a Sony ante la Profeco en México.

Nota del Autor:

Esta es una gran selección, o al menos una muy interesante. Sword of the Sea es un nuevo juego del artista de Abzu , por lo que vale la pena checarlo. Si bien Marvel’s Spider-Man y Mortal Kombat 1 valen mucho la pena, mi mayor recomendación es Unicorn Overlord, es un fantástico juego que tiene mucho para nosotros.

Vía: PlayStation Blog