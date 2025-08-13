    Marvel’s Spider-Man y más juegos llegan a PlayStation Plus

    13/08/2025 10:35 a. m.

    PlayStation Plus sigue creciendo. Si bien los juegos para el nivel Essentials ya están disponibles, el día de hoy se ha revelado la lista de títulos que aquellos con una suscripción a Premium y Extra podrán disfrutar, y en esta ocasión tenemos una selección muy interesante, con juegos de peleas, RPGs y dos entregas clásicas de Resident Evil.

    A partir del próximo 19 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus Premium y Extra podrán disfrutar de títulos como Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord, Marvel’s Spider-Man Remastered y las versiones originales de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Esta es la lista completa:

    • Mortal Kombat 1 | PS5
    • Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4
    • Sword of the Sea | PS5
    • Earth Defense Force 6 | PS5, PS4
    • Unicorn Overlord | PS5, PS4
    • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4
    • Indika | PS5
    • Harold Halibut | PS5
    • Coral Island | PS5

    Juegos de PlayStation Plus Premium

    Junto a estos juegos, aquellos que tengan una suscripción a PlayStation Plus Premium, también podrán descargar los siguientes juegos clásicos:

    • Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS)
    • Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4 (PS)

    Sin duda alguna, esta es una selección bastante interesante, y todos aquellos que siempre han deseado jugar algo como Mortal Kombat 1 o Unicorn Overlord, ahora lo podrán hacer sin dañar su cartera. De igual forma, destaca el caso de Sword of the Sea, el cual llega día uno a este servicio.

    Recuerda, todos estos juegos llegarán a PlayStation Plus en sus niveles Premium y Extra el 19 de agosto del 2025. En temas relacionados, estos son los juegos gratis de Amazon Prime Gaming para este mes. De igual forma, denuncian a Sony ante la Profeco en México.

    Nota del Autor:

    Esta es una gran selección, o al menos una muy interesante. Sword of the Sea es un nuevo juego del artista de Abzu, por lo que vale la pena checarlo. Si bien Marvel’s Spider-Man y Mortal Kombat 1 valen mucho la pena, mi mayor recomendación es Unicorn Overlord, es un fantástico juego que tiene mucho para nosotros.

    Vía: PlayStation Blog 

