Éstos son los juegos gratis de Amazon Prime Gaming para agosto

    Si bien PlayStation Plus y Xbox Game Pass son los servicios de suscripción más populares del momento, no son los únicos que ofrecen juegos de forma constante a sus usuarios. Una de las grandes ofertas para los usuarios de PC es Amazon Prime Gaming, el cual cada mes ofrece múltiples códigos de descarga para clásicos, joyas ocultas y algunos títulos indispensables, y en agosto no será la excepción.

    Amazon ha compartido una lista de 12 juegos que todos los usuarios de Prime Gaming podrán canjear a lo largo de agosto en diferentes tiendas digitales, esto con el objetivo de disfrutar de algunas experiencias imperdibles que este medio tiene para nosotros:

    • Sid Meier's Civilization III Complete (GOG) - Ya disponible
    • THIEF: Definitive Edition (GOG) - Ya disponible
    • The Academy: The First Riddle (Amazon Games App) - Ya disponible
    • FATE: The Traitor Soul (GOG) - Disponible el 14 de agosto
    • Filthy Animals | Heist Simulator (Epic Games Store) - Disponible el 14 de agosto
    • Tin Hearts (GOG) - Disponible el 14 de agosto
    • Necroking (GOG) - Disponible el 14 de agosto
    • Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (Amazon Games App) - Disponible el 21 de agosto
    • Silver Box Classics (GOG) - Disponible el 21 de agosto
    • Heroes of Loot 2 (GOG) - Disponible el 28 de agosto
    • Fantasy Empires (GOG) - Disponible el 28 de agosto
    • City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition (Legacy Games) - Disponible el 28 de agosto

    ¿Cómo canjear estos juegos?

    Para ser acreedor de estos 12 juegos, así como de todos los que Amazon comparta en un futuro, solo necesitas dos cosas. En primer lugar, es necesario una suscripción activa de Amazon Prime, la cual no solo te da acceso a Prime Gaming, sino a múltiples beneficios. Por último, también es requerido que tengas una cuenta en las tiendas digitales correspondientes.

    Con estos simples requerimientos, serás acreedor a todos estos juegos y más. Al igual que otras ofertas similares, esta es una gran forma de disfrutar de múltiples experiencias sin dañar tu cartera. En temas relacionados, Amazon lanza la peor película del año. De igual forma, Amazon ya ofrece competencia para Temu.

    Imagen

    Vía: Prime Gaming

