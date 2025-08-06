Amazon lanza la peor película del año

En 1989, H. G. Wells nos entregó La Guerra de los Mundos, una de las obras de ciencia ficción más importantes en la historia. El libro ha sido adaptado en múltiples formatos, con el drama de radio de Orson Welles y la película de Steven Spielberg siendo los ejemplos más populares. Ahora, Amazon decidió sumarse a este grupo con una cinta protagonizada por Ice Cube, la cual es considerada una de las peores películas de todos los tiempos.

Hace unos días, Amazon nos entregó una nueva versión de War of the Worlds, la cual protagonizan Ice Cube y Eva Longoria. Lo interesante de esta adaptación, es que todo el conflicto se lleva a cabo por medio de Zoom, Google Maps, y otras aplicaciones. Este trabajo debutó con una sorpresiva calificación de 0% por parte de los críticos, mientras que el público en general le ha otorgado el puntaje de 18%. Esto fue lo que comentó Empire Magazine:

“Un intento risible de modernizar la ciencia ficción clásica añadiendo WhatsApp y artimañas políticas. Esta adaptación superficial, frenética y desalmada es una película desacertada al cubo”.

Por su parte, Vaiety agregó:

“Incluso con una suscripción Prime, tienes que soportar dos minutos de anuncios para ver 90 más de lo que equivale a un comercial de larga duración de todo lo relacionado con Amazon”.

¿Una de las peores películas del año?

Todas las opiniones comparten el mismo sentimiento, War of the Worlds de 2025 es una de las peores películas de los últimos años, y aquellos que han decidió ver esta cinta lo han hecho para burlarse de las pésimas actuaciones y la ridícula premisa de experimentar una invasión alienígena por medio de Zoom.

