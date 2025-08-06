    Amazon lanza la peor película del año

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/08/2025 3:34 p. m.

    En 1989, H. G. Wells nos entregó La Guerra de los Mundos, una de las obras de ciencia ficción más importantes en la historia. El libro ha sido adaptado en múltiples formatos, con el drama de radio de Orson Welles y la película de Steven Spielberg siendo los ejemplos más populares. Ahora, Amazon decidió sumarse a este grupo con una cinta protagonizada por Ice Cube, la cual es considerada una de las peores películas de todos los tiempos.

    Hace unos días, Amazon nos entregó una nueva versión de War of the Worlds, la cual protagonizan Ice Cube y Eva Longoria. Lo interesante de esta adaptación, es que todo el conflicto se lleva a cabo por medio de Zoom, Google Maps, y otras aplicaciones. Este trabajo debutó con una sorpresiva calificación de 0% por parte de los críticos, mientras que el público en general le ha otorgado el puntaje de 18%. Esto fue lo que comentó Empire Magazine:

    “Un intento risible de modernizar la ciencia ficción clásica añadiendo WhatsApp y artimañas políticas. Esta adaptación superficial, frenética y desalmada es una película desacertada al cubo”.

    Por su parte, Vaiety agregó:

    “Incluso con una suscripción Prime, tienes que soportar dos minutos de anuncios para ver 90 más de lo que equivale a un comercial de larga duración de todo lo relacionado con Amazon”.

    ¿Una de las peores películas del año?

    Todas las opiniones comparten el mismo sentimiento, War of the Worlds de 2025 es una de las peores películas de los últimos años, y aquellos que han decidió ver esta cinta lo han hecho para burlarse de las pésimas actuaciones y la ridícula premisa de experimentar una invasión alienígena por medio de Zoom. En temas relacionados, surgen nuevos detalles de Avengers: Doomsday. De igual forma, esta es la fecha de lanzamiento del remake de Lilo & Stitch en Disney+.

    Imagen

    Vía: Rotten Tomatoes

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media