Fecha de lanzamiento de Lilo & Stitch en Disney+

    El remake live action de Lilo & Stitch se ha convertido en la cinta más exitosa del año, recaudando más de mil millones de dólares en taquilla. Si fuiste uno de los pocos que no tuvo la oportunidad de ver esta cinta en la pantalla grande, te dará gusto escuchar que la compañía del ratón por fin ha confirmado cuándo es que este largometraje llegará a Disney+, y no tendremos que esperar mucho para que esto suceda.

    Por medio de sus redes sociales, Disney ha confirmado que el remake live action de Lilo & Stitch estará disponible en Disney+ a partir del próximo 3 de septiembre. Así es, en menos de un mes todos los fans del experimento 626 podrán disfrutar de esta exitosa cinta desde la comodidad de su casa, y es muy probable que aquí también sea todo un fenómeno.

    Una secuela ya está en marcha

    A diferencia de las secuelas animadas, Disney le ha dado un gran énfasis a la continuación del live action. Poco después del estreno del remake, la compañía del ratón confirmó que ya están trabajando en una secuela, la cual traerá de regreso a personajes como Gantu, el cual estuvo ausente de la versión que vimos hace un par de meses en los cines.

    Si bien la secuela ya está en desarrollo, se desconoce cuándo es que Lilo & Stitch 2 estará disponible. Considerando que estamos hablando de un proyecto que combina animación y live action, es poco probable que esta cinta esté disponible el próximo año, por lo que, como mínimo, tendremos que esperar hasta el 2027 para volver a ver a Lilo y a Stitch.

    Recuerda, el remake live action de Lilo & Stitch llegará a Disney+ el próximo 3 de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la secuela aquí. De igual forma, así fue cómo la cinta logró romper récords en taquilla.

