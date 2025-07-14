    Primeros detalles del live action de Lilo & Stitch 2

    14/07/2025 10:19 a. m.

    El live action de Lilo & Stitch es una de las películas más exitosas del año. Con un par de monedas de los mil millones de dólares, Disney no quiere perder un solo segundo, y ya están trabajando en una secuela. Ahora, nueva información ha revelado detalles sobre esta continuación, y ha revelado cuándo es que comenzaría su filmación.

    De acuerdo con The DisInsider, la secuela del live action de Lilo & Stitch está avanzando rápidamente dentro de Disney, y se espera que las filmaciones necesarias comiencen a principios del 2026. Si bien por el momento no hay una fecha de estreno, se espera que este proyecto llegue a la pantalla grande en algún punto del 2027.

    Por si fuera poco, el medio ha señalado que Gantu, personaje que fue eliminado del remake live action por tiempo y presupuesto, formaría parte de la secuela. Junto a esto, también se menciona que Angela, uno de los experimentos que protagonizaron las secuelas animadas en su momento, también formaría parte de esta nueva entrega. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “Gantu apareció originalmente en los primeros guiones, pero se descartó por cuestiones de presupuesto. Sin embargo, seguro que volverá y, si me gusta apostar, diría que definitivamente también veremos a Ángel. Al igual que Stitch, el merchandising de Ángel se vende bien. En cuanto a un recast de Jumba, no cuenten con ello. Lilo & Stitch 2 empieza a rodarse a principios del año que viene”.

    Como sucede con este tipo de filtraciones, Disney se ha mantenido en silencio, y más allá de confirmar una secuela del live action de Lilo & Stitch, la compañía no ha revelado más detalles sobre la dirección que tomarán con esta cinta. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, así fue cómo Disney logró romper récords con esta cinta.

    Vía: The DisInsider

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
