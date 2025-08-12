Película de terror supera a Los 4 Fantásticos en taquilla

El verano estuvo lleno de estrenos en el cine, especialmente si hablamos de super héroes, y se tenía grandes expectativas con Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, producción de Marvel que presentaría a esta familia para llegar a las siguientes entregas del crossover de Avengers. Sin embargo, no le fue tan bien como se hubiera esperado, y eso se demuestra con una cinta que hace nada de tiempo se colocó en cartelera.

Weapons, el inquietante thriller de Zach Cregger centrado en misteriosas desapariciones infantiles, ha debutado con fuerza al recaudar $70 millones de dólares a nivel global, un resultado notable para una cinta rodada con apenas $38 millones de presupuesto. Con un elenco encabezado por Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich, la película ha convencido a crítica y público, impulsando a su director a recibir el encargo de revivir la franquicia Resident Evil. Por su parte, la comedia Freakier Friday, secuela del éxito de 2003 con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, ha asegurado la segunda posición con $29 millones de dólares.

El golpe más fuerte lo ha recibido Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, que en su tercera semana cae a la tercera plaza con 15,5 millones, muy lejos del liderazgo que ostentaba en su estreno. Aunque acumula $434 millones de dólares a nivel mundial, la producción de Disney y Marvel ha sufrido desplomes del 67% y 60% en sus últimos fines de semana, quedando por detrás del imparable rendimiento de Superman de James Gunn, que ya ha superado los $580 millones.

El resto del top lo completan Los tipos malos 2, que suma $10,4 millones en su segundo fin de semana para un total global de $83 millones, y Y dónde está el Policía, sátira de acción con Liam Neeson y Pamela Anderson, que cierra el listado con más de 56 millones a nivel mundial. Con este balance, la batalla de taquilla del verano parece tener un ganador.

Vía: VD

Nota del autor: A pesar de que la película no es mala, se nota que muchos ya están cansados del UCM. Ojalá Avengers ayude a recuperar la confianza.