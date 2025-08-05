Los boletos de cine en México se ponen a precio de regalo

Durante la temporada de verano, muchas personas tienen vacaciones debido a que su trabajo se relaciona con el ambiente de la educación o directamente son estudiantes, por lo que el tiempo libre se puede pasar mediante los diferentes estrenos que hay en el cine. Y con esto en mente, las compañías de la industria ya tienen planes para tener a los usuarios enganchados a los asientos y la dulcería de los complejos.

Las dos principales cadenas de cine en México, Cinépolis y Cinemex, han iniciado promociones especiales que permiten comprar boletos a tan solo $29 y $30 pesos, respectivamente. Las ofertas ya están disponibles y estarán vigentes durante agosto y parte de septiembre, aplicando únicamente para funciones antes de las 4 de la tarde.

En el caso de Cinépolis, la promoción de $29 pesos es válida del 4 de agosto al 10 de septiembre en salas tradicionales 2D, Junior y Plus, y puede aprovecharse tanto en taquilla como en kioscos, sitio web o app, aunque estas últimas plataformas podrían incluir cargos extra por servicio.

Por parte de Cinemex, los boletos a $30 pesos celebran el 30° aniversario de la empresa. Esta promoción estará activa hasta el 2 de septiembre y se aplica en funciones 2D, 3D y ATMOS. El límite máximo es de seis boletos por transacción, y también están disponibles en todos los canales de compra habituales.

Entre las películas disponibles con esta promoción están Jurassic World: Rebirth, Superman, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos y Amores Materialistas. Además, se esperan estrenos como El Conjuro 4: Últimos Ritos, Demon Slayer: Mugen Train y Jujutsu Kaisen: El tesoro perdido, entre otras que llegarán en próximas semanas.

Vía: XTK

Nota del autor: Yo no podría aprovechar esto por cuestiones de trabajo. Sin embargo, quienes estén de vacaciones tomen el chance.