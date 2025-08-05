    Anuncian nueva película animada de Spider-Man

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS05/08/2025 3:03 p. m.
    Paid

    La franquicia de Spider-Man regresó a su punto de auge después de tener varios meses sin contenido que valiera la pena, más allá de la serie que estrenó a principios de año para Disney+. Sin embargo, 2026 y 2027 marca el regreso en el cine de la franquicia, donde se estrena la tercera parte del Spider-Verse, y hablando justamente de la obra, salieron nuevas noticias para quienes amaron a un personaje en particular.

    Sony Pictures Animation ya prepara la expansión del universo con Spider-Punk, un nuevo spin-off centrado en Hobie Brown, también conocido como la versión punk-rock de Spider-Man. La película animada se encuentra en fase temprana de desarrollo y contará con el propio Daniel Kaluuya, quien prestó su voz al personaje en Across the Spider-Verse, como coguionista junto a Ajon Singh.

    Aunque todavía no se conocen detalles concretos sobre la trama, el proyecto promete enfocarse en la rebeldía y estilo único de Hobie, cuya principal arma es su poderosa guitarra. El personaje destacó entre el amplio elenco multiversal en la secuela animada de 2023 y se espera que también tenga un papel en Beyond the Spider-Verse, programada para estrenarse en junio de 2027.

    El universo animado del Spider-Verse se ha convertido en una de las apuestas más exitosas de Sony, tanto en taquilla como en crítica. La primera entrega de 2018 recaudó $384 millones de dólares y se llevó el Óscar a mejor película animada, mientras que la secuela de 2023 casi duplicó esa cifra, con $690 millones en ingresos globales.

    Daniel Kaluuya, además de involucrarse en este nuevo spin-off, sigue ampliando su carrera con proyectos diversos. Tras su Óscar por Judas and the Black Messiah, el actor también trabaja en una adaptación live-action de Barney para A24 y Mattel, mostrando su interés por explorar distintos géneros y formatos dentro de la industria.

    Vía: Variety

    Imagen

    Nota del autor: La verdad es interesante esta propuesta, o una del Spider-Man la india también estaría bien.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media