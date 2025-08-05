Anuncian nueva película animada de Spider-Man

La franquicia de Spider-Man regresó a su punto de auge después de tener varios meses sin contenido que valiera la pena, más allá de la serie que estrenó a principios de año para Disney+. Sin embargo, 2026 y 2027 marca el regreso en el cine de la franquicia, donde se estrena la tercera parte del Spider-Verse, y hablando justamente de la obra, salieron nuevas noticias para quienes amaron a un personaje en particular.

Sony Pictures Animation ya prepara la expansión del universo con Spider-Punk , un nuevo spin-off centrado en Hobie Brown, también conocido como la versión punk-rock de Spider-Man. La película animada se encuentra en fase temprana de desarrollo y contará con el propio Daniel Kaluuya, quien prestó su voz al personaje en Across the Spider-Verse, como coguionista junto a Ajon Singh.

Aunque todavía no se conocen detalles concretos sobre la trama, el proyecto promete enfocarse en la rebeldía y estilo único de Hobie, cuya principal arma es su poderosa guitarra. El personaje destacó entre el amplio elenco multiversal en la secuela animada de 2023 y se espera que también tenga un papel en Beyond the Spider-Verse, programada para estrenarse en junio de 2027.

El universo animado del Spider-Verse se ha convertido en una de las apuestas más exitosas de Sony, tanto en taquilla como en crítica. La primera entrega de 2018 recaudó $384 millones de dólares y se llevó el Óscar a mejor película animada, mientras que la secuela de 2023 casi duplicó esa cifra, con $690 millones en ingresos globales.

Daniel Kaluuya, además de involucrarse en este nuevo spin-off, sigue ampliando su carrera con proyectos diversos. Tras su Óscar por Judas and the Black Messiah, el actor también trabaja en una adaptación live-action de Barney para A24 y Mattel, mostrando su interés por explorar distintos géneros y formatos dentro de la industria.

Vía: Variety

Nota del autor: La verdad es interesante esta propuesta, o una del Spider-Man la india también estaría bien.