    ¿Cuál es la película más exitosa de Brad Pitt?

    Por 0 COMENTARIOS04/08/2025 7:08 p. m.
    Brado

    Aunque no lo parezca, el mundo del espectáculo tiene muchísimos años de haber adoptado entre sus actores favoritos a Brad Pitt, quien por mucho tiempo lograba generar la atención de la gente, a tal punto de generar millones en taquilla cuando se le mencionaba en el cast de cualquier cinta. Y ahora, nuevos datos sobre su éxito han salido a la luz, dado que hace un mes atrás se estrenó su reciente proyecto.


    F1, la nueva cinta no solo es un éxito en cines, sino que ha marcado un nuevo hito en la carrera del actor. La película ya superó los $545 millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en la más taquillera de su trayectoria y desplazando a Guerra Mundial Z (2013), que ostentaba el récord anterior con $540 millones.

    El proyecto, ambientado en el mundo del automovilismo, ha sido bien recibido por el público y representa también el mayor estreno de Apple en cines hasta la fecha. Con Napoleón de Ridley Scott alcanzando solo $218 millones y Killers of the Flower Moon de Scorsese cerrando en $157 millones de USD, F1 se corona como el mayor éxito cinematográfico del estudio hasta ahora.

    Más allá de sus cifras impresionantes, sorprende que este sea apenas el primer gran récord de taquilla para Pitt en términos de recaudación. A pesar de su estatus como estrella consolidada, el actor nunca ha protagonizado una película que supere los mil millones, en parte por no haber formado parte del género de superhéroes, algo inusual en la industria actual.

    Con F1, Brad Pitt reafirma su vigencia en el cine comercial y demuestra que aún puede liderar proyectos exitosos sin depender de franquicias tradicionales. A medida que la película continúa acumulando ingresos, podría establecer aún más marcas en su carrera y en la historia del cine deportivo. Con esto en mente, es probable que el actor esté lejos de retirarse del negocio.

    Vía: GN

    Nota del autor: Es un hecho que gustó la película, sobre todo porque el deporte en cuestión de modo. Y si le sumamos a Brad claro que no iba a fallar.




    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
