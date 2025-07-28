Estrenan el primer tráiler de Avatar: Fire and Ash

Este año es uno muy positivo para el mundo del cine, ya que están llegando cintas que van a generar mucho dinero, teniendo de ejemplo a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, cinta que presuntamente marca el regreso legendario de dichos personajes a la pantalla grande. Pero por parte de Disney no es lo último, ya que en diciembre llega la tercera parte de la franquicia Avatar de James Cameron, la cual tuvo un gran espacio entre estrenos si hablamos de la primera a la segunda.

La empresa ha presentado el primer tráiler de Avatar: Fire and Ash, la esperada entrega dirigida por el mismo cineasta. Programada para estrenarse el 19 de diciembre de 2025, esta nueva producción se sitúa cronológicamente tres años después de The Way of Water y mostrará nuevas zonas de Pandora nunca vistas antes.

El avance revelado emostró al temible pueblo de las Cenizas, una tribu Na’vi de apariencia agresiva y cubierta de hollín que realiza rituales alrededor del fuego. Esta facción, liderada por Varang (interpretada por Oona Chaplin), introduce el elemento del fuego como nueva amenaza, opuesto al agua de la entrega anterior. El director prometió que esta será la película más emotiva de la saga hasta ahora.

Aquí lo puedes ver:

La familia de Jake Sully se unirá nuevamente a los Metkayina para enfrentar a Varang y sus fuerzas, ahora aliadas con el coronel Quaritch. El tráiler deja ver a Pandora en peligro por el avance de las llamas, mientras Varang declara que la diosa Eywa no tiene poder en su territorio, anticipando un conflicto de gran escala.

Regresan al reparto Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, entre otros. Además, se incorporan David Thewlis y Michelle Yeoh. Fire and Ash fue originalmente parte de una sola película junto a The Way of Water, pero Cameron decidió dividir la historia en dos entregas para explorar más profundamente la evolución de los personajes y la amenaza del nuevo clan.

Recuerda que las primeras dos partes están disponibles en streaming.

Nota del autor: Entusiasma bastante lo que significará la siguiente parte, sobre todo ser testigos que no reciclen de nueva cuenta la explotación de minerales y la aparición del sujeto militar.



