Llegan tráilers exclusivos en cines de México

    Por 0 COMENTARIOS23/07/2025 8:39 a. m.

    Actualmente el mundo del cine es más accesible en cuanto avances de futuras películas, ya que las empresas liberan los tráilers oficiales en canales de YouTube para hacer crecer las expectativas de los fans, algo que antes no era posible por la falta de internet y la ya mencionada plataforma de video. La manera en que se podían admirar era precisamente en las salas, pagando un respectivo boleto, y parece que ahora se quiere volver a esa costumbre pero con un toque diferente.

    Una nueva tendencia ha comenzado a tomar fuerza en la industria del cine: para ver ciertos tráilers exclusivos, ahora es necesario pagar un boleto de cine. Este modelo, impulsado por estudios como Disney y cineastas como Christopher Nolan, ya se está aplicando en salas mexicanas y ha generado debate entre los cinéfilos.

    El más reciente caso es el de La Odisea, la próxima cinta de Nolan, cuyo tráiler no fue lanzado en línea, sino proyectado exclusivamente en funciones de Jurassic World Rebirth, película que también pertenece a Universal. Siguiendo una estrategia similar, Disney aplicará esta fórmula con Avatar: Fuego y Cenizas, cuyo adelanto solo podrá verse comprando una entrada para Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.

    La cadena Cinépolis confirmó que esta dinámica se está implementando en México como una forma de promover internamente los estrenos de un mismo estudio. Si bien recuerda a épocas pasadas en las que los avances solo se veían en salas, la diferencia actual es que, con redes sociales y plataformas digitales, los tráilers suelen liberarse poco después de su debut cinematográfico.

    Aunque no se trata aún de una práctica generalizada ni permanente, el modelo plantea la posibilidad de que más estudios adopten esta fórmula para generar expectativa y reforzar la asistencia a salas. Algunos lo ven como una estrategia inteligente de promoción cruzada; otros, como una barrera innecesaria para los fanáticos que solo desean ver un avance.

    Vía: XTK

    Nota del autor: Este fin toca ir a ver 4 Fantásticos, entonces a ver si es verdad que sale el tráiler de Avatar.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
