Capcom cierra el Opening Night Live con gameplay de Resident Evil 9

Capcom reveló un nuevo video de Resident Evil 9: Requiem, en el que se muestra a la protagonista del juego en una perturbadora secuencia junto a su madre. La breve escena, cargada de tensión y misterio, refuerza el tono aterrador que caracterizará esta entrega, aunque no se mostró ningún fragmento de gameplay durante la presentación.

Velo acá:

El estudio también confirmó que el juego llegará el 27 de febrero de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Con este anuncio, la franquicia apunta a seguir expandiendo su legado dentro del survival horror, combinando narrativa inquietante con la promesa de nuevas sorpresas en su jugabilidad.

Vía: Gamescom



