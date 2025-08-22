    Filtran nuevos detalles sobre el remake de Resident Evil: Code Veronica

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/08/2025 8:33 a. m.

    Si bien la atención de los jugadores está en Resident Evil 9: Requiem, muchos quieren saber si el rumoreado remake de Code Veronica es real o no. Aunque Capcom se mantiene en silencio sobre este proyecto, nueva información ha revelado que el mismo equipo que nos entregó las reimaginaciones de Resident Evil 2 y 4 estaría a cargo de este proyecto.

    De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider de la industria, el mismo equipo que desarrolló los remakes de Resident Evil 2 y 4 estaría a cargo de darle el mismo tratamiento a Resident Evil: Code Veronica. Lo interesante, es que Capcom estaría considerando a este lanzamiento como un proyecto AAA y el siguiente gran capítulo para la serie.

    ¿Cuándo llegaría el remake de Resident Evil: Code Veronica?

    En caso de que el remake de Code Veronica esté al nivel de otras producciones de este tipo, es muy probable que aún falte algo de tiempo antes de que veamos este título en nuestras manos. El siguiente año estará disponible Resident Evil 9: Requiem, por lo que, en el mejor de los casos, la aventura de Claire sería revelada a finales del 2026.

    Considerando que el remake de Resident Evil 4 estuvo disponible cuatro años después del remake de Resident Evil 2, la reimaginación de Code Veronica quizás llegue hasta el 2027. Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Capcom.

    Por el momento, solo nos queda esperar a ver qué sucederá con la serie tras el lanzamiento de Resident Evil 9: Requiem el próximo 27 de febrero del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el nuevo juego aquí. De igual forma, filtran más remakes de la serie.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de un remake de Code Veronica al nivel de Resident Evil 2 y 4 es algo que debería de emocionar a todos. Estamos hablando de lo que originalmente iba a ser la tercera entrega principal, y espero que Capcom le dé nueva vida a uno de los títulos más interesantes de toda la serie, incluso si su versión original tiene un par de detalles extraños.

    Vía:  

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix