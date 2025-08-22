Filtran nuevos detalles sobre el remake de Resident Evil: Code Veronica

Si bien la atención de los jugadores está en Resident Evil 9: Requiem, muchos quieren saber si el rumoreado remake de Code Veronica es real o no. Aunque Capcom se mantiene en silencio sobre este proyecto, nueva información ha revelado que el mismo equipo que nos entregó las reimaginaciones de Resident Evil 2 y 4 estaría a cargo de este proyecto.

De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider de la industria, el mismo equipo que desarrolló los remakes de Resident Evil 2 y 4 estaría a cargo de darle el mismo tratamiento a Resident Evil: Code Veronica. Lo interesante, es que Capcom estaría considerando a este lanzamiento como un proyecto AAA y el siguiente gran capítulo para la serie.

¿Cuándo llegaría el remake de Resident Evil: Code Veronica?

En caso de que el remake de Code Veronica esté al nivel de otras producciones de este tipo, es muy probable que aún falte algo de tiempo antes de que veamos este título en nuestras manos. El siguiente año estará disponible Resident Evil 9: Requiem, por lo que, en el mejor de los casos, la aventura de Claire sería revelada a finales del 2026.

Considerando que el remake de Resident Evil 4 estuvo disponible cuatro años después del remake de Resident Evil 2, la reimaginación de Code Veronica quizás llegue hasta el 2027. Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Capcom.

Por el momento, solo nos queda esperar a ver qué sucederá con la serie tras el lanzamiento de Resident Evil 9: Requiem el próximo 27 de febrero del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el nuevo juego aquí. De igual forma, filtran más remakes de la serie.

Nota del Autor:

La idea de un remake de Code Veronica al nivel de Resident Evil 2 y 4 es algo que debería de emocionar a todos. Estamos hablando de lo que originalmente iba a ser la tercera entrega principal, y espero que Capcom le dé nueva vida a uno de los títulos más interesantes de toda la serie, incluso si su versión original tiene un par de detalles extraños.

