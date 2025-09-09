    TODOS los juegos de Resident Evil moderno llegaría al Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 10:40 a. m.

    Capcom ha dejado en claro que tienen pensado apoyar al Switch 2. Si bien por el momento la compañía no ha revelado cómo planean hacer esto, una reciente filtración indica que todos los juegos de Resident Evil creados con el RE Engine estarían disponibles en la consola de Nintendo. 

    De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider, Capcom ya estaría trabajando en ports de todos los juegos de Resident Evil con RE Engine para el Nintendo Switch 2 de forma nativa. Considerando que estos títulos también están disponibles en PlayStation 4, esta idea no suena descabellada. Estas son las entregas que estarían disponibles en la consola híbrida:

    • Resident Evil 7
    • Resident Evil Village
    • Resident Evil 2 (remake)
    • Resident Evil 3 (remake)
    • Resident Evil 4 (remake)

    Más Resident Evil en Switch 2

    Considerando que Monster Hunter Rise funciona con el RE Engine y llegó al Switch como una exclusiva temporal, Capcom ya tiene una idea de cómo hacer que este motor funcione en el hardware de Nintendo. De esta forma, es muy probable que la compañía sea capaz de llevar las versiones de PS4 al Switch 2 en un futuro.

    Rumores han señalado que durante el supuesto Nintendo Direct de septiembre, Resident Evil 7 sería anunciado para el Switch 2. En caso de que este título tenga el suficiente éxito, es muy probable que el resto de estas entregas le sigan, algo que le daría a esta consola una oferta que los fans del survival horror no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la serie de Resident Evil. De igual forma, esto abre la posibilidad a que Resident Evil Requiem esté disponible, eventualmente, en el Switch 2. En temas relacionados, este es nuestro Hands On de Resident Evil Requiem. De igual forma, Capcom ya celebra el 30 aniversario de esta serie.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de tener todos estos juegos en Switch 2 es algo que suena muy bien, especialmente si hablamos de las versiones de PlayStation 4. Me encantaría volver a jugar el remake de Resident Evil 2, pero ahora con el agregado de tener esta experiencia para llevar.

    Vía: Kotaku 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    ¡A prueba de fuego! Un 3DS sigue funcionando a pesar de ser quemado
    ¡A prueba de fuego! Un 3DS sigue funcionando a pesar de ser quemado
    Skylanders se consolida como el juego número uno de consolas para niños (y no tan niños)
    Skylanders se consolida como el juego número uno de consolas para niños (y no tan niños)
    Sony abandonó la marca The Last Guardian
    Sony abandonó la marca The Last Guardian
    El Amiibo de Mario Dorado es real y será exclusivo de una tienda
    El Amiibo de Mario Dorado es real y será exclusivo de una tienda
    Revelan fecha y tráiler para el DLC de The Evil Within
    Revelan fecha y tráiler para el DLC de The Evil Within
    Juega Call of Duty Advanced Warfare completamente gratis este fin de semana
    Juega Call of Duty Advanced Warfare completamente gratis este fin de semana
    La CGPM considera añadir “The Order” como unidad oficial de tiempo
    La CGPM considera añadir “The Order” como unidad oficial de tiempo
    Conoce lo complicado que fue interpretar a Lara Croft en Rise of the Tomb Raider
    Conoce lo complicado que fue interpretar a Lara Croft en Rise of the Tomb Raider
    Tú también puedes hacer tu propio Kirby de plastilina
    Tú también puedes hacer tu propio Kirby de plastilina
    Fallece Leonard Nimoy, Mr. Spock
    Fallece Leonard Nimoy, Mr. Spock
    LBP para PSP no está disponible en la PlayStation Network
    LBP para PSP no está disponible en la PlayStation Network
    Rumor: Posible película de Call of Duty
    Rumor: Posible película de Call of Duty
    Detalles sobre Resident Evil Alternative Edition
    Detalles sobre Resident Evil Alternative Edition
    Un nuevo teaser nos prepara para el estreno de House of Cards Season 4
    Un nuevo teaser nos prepara para el estreno de House of Cards Season 4
    Confirman que Infinity Ward está detrás del nuevo Call of Duty
    Confirman que Infinity Ward está detrás del nuevo Call of Duty
    Uncharted 2: Among Thieves se lleva la noche en los premios AIA
    Uncharted 2: Among Thieves se lleva la noche en los premios AIA
    FarmVille a punto de rebasar los 80 millones de usuarios mensuales
    FarmVille a punto de rebasar los 80 millones de usuarios mensuales
    MTV Games está trabajando en Natal
    MTV Games está trabajando en Natal
    Warner Bros abrirá estudio en Montreal
    Warner Bros abrirá estudio en Montreal
    Qué opinan los analistas sobre el anuncio del 3DS
    Qué opinan los analistas sobre el anuncio del 3DS
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix