TODOS los juegos de Resident Evil moderno llegaría al Switch 2

Capcom ha dejado en claro que tienen pensado apoyar al Switch 2. Si bien por el momento la compañía no ha revelado cómo planean hacer esto, una reciente filtración indica que todos los juegos de Resident Evil creados con el RE Engine estarían disponibles en la consola de Nintendo.

De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider, Capcom ya estaría trabajando en ports de todos los juegos de Resident Evil con RE Engine para el Nintendo Switch 2 de forma nativa. Considerando que estos títulos también están disponibles en PlayStation 4, esta idea no suena descabellada. Estas son las entregas que estarían disponibles en la consola híbrida:

Resident Evil 7

Resident Evil Village

Resident Evil 2 (remake)

Resident Evil 3 (remake)

Resident Evil 4 (remake)

Más Resident Evil en Switch 2

Considerando que Monster Hunter Rise funciona con el RE Engine y llegó al Switch como una exclusiva temporal, Capcom ya tiene una idea de cómo hacer que este motor funcione en el hardware de Nintendo. De esta forma, es muy probable que la compañía sea capaz de llevar las versiones de PS4 al Switch 2 en un futuro.

Rumores han señalado que durante el supuesto Nintendo Direct de septiembre, Resident Evil 7 sería anunciado para el Switch 2. En caso de que este título tenga el suficiente éxito, es muy probable que el resto de estas entregas le sigan, algo que le daría a esta consola una oferta que los fans del survival horror no se pueden dar el lujo de ignorar.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la serie de Resident Evil. De igual forma, esto abre la posibilidad a que Resident Evil Requiem esté disponible, eventualmente, en el Switch 2. En temas relacionados, este es nuestro Hands On de Resident Evil Requiem. De igual forma, Capcom ya celebra el 30 aniversario de esta serie.

Nota del Autor:

La idea de tener todos estos juegos en Switch 2 es algo que suena muy bien, especialmente si hablamos de las versiones de PlayStation 4. Me encantaría volver a jugar el remake de Resident Evil 2, pero ahora con el agregado de tener esta experiencia para llevar.

Vía: Kotaku