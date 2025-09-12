Final Fantasy VII Remake ya tiene fecha para Switch 2

Square Enix confirmó que Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 22 de enero de 2026, tanto en formato digital como físico. Esta versión traerá de regreso la primera parte del ambicioso proyecto de remake con todo el contenido adicional incluido, destacando el episodio centrado en Yuffie.

Con esta fecha, los jugadores de la nueva consola de Nintendo podrán disfrutar de una de las entregas más aclamadas de la saga en una edición optimizada para el hardware renovado. La llegada de Intergrade a Switch 2 refuerza la estrategia de la compañía por expandir sus grandes franquicias a más plataformas.

Vía: Nintendo