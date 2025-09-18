Se dan nuevos detalles de Dragon Quest VII Reimagined

Muchos cambios para bien

La semana pasada se dieron varias sorpresas dentro del Nintendo Direct más reciente, y una de las más relevantes fue Dragon Quest VII Reimagined, juego que trae de regreso aquel clásico de PlayStation, el cual en su momento se vio opacado por la franquicia Final Fantasy en occidente. Y si bien ya tuvo su relanzamiento para 3DS, Square Enix quiere darle un impulso más para conseguir ese reconocimiento necesario.

El proyecto busca combinar la esencia de la entrega original con un apartado visual renovado y un sistema de juego adaptado a los estándares actuales, sin perder la identidad que ha convertido a la franquicia en un referente del JRPG.

Entre las principales novedades destacan los personajes y monstruos recreados en un estilo artístico 3D artesanal, inspirado en figuras en miniatura, que transforma los diseños originales de Akira Toriyama en un formato fresco y llamativo. Los escenarios, ciudades y mazmorras también se presentan bajo una estética de diorama, con gráficos detallados que transmiten una atmósfera cálida y acogedora, además de escenas cinemáticas creadas con un estilo único.

La historia sigue los pasos del joven protagonista y su mejor amigo, habitantes de la isla Estard, quienes descubren fragmentos de antiguas tablillas capaces de abrir portales hacia nuevos mundos. Cada vez que completan una de estas placas, se desbloquean destinos inéditos que expanden la narrativa y presentan tanto desafíos como revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su universo.

Más allá de la trama principal, Dragon Quest VII Reimagined ofrecerá actividades adicionales como la arena de batalla, donde esperan poderosos enemigos, y el regreso del clásico minijuego Panel de la Suerte. A esto se suma un renovado sistema de menús basado en pestañas, que facilita la navegación y el acceso a información esencial. Todo apunta a que la reimaginación de este título busca satisfacer tanto a los veteranos de la serie como a quienes se acerquen por primera vez a la serie.

Recuerda que se lanza el 5 de febrero para PS5, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, y PC.

Vía: GN

Nota del autor: Es uno de los juegos que quiero retomar, pues el de 3DS nunca lo pude completar en su momento. Así que jugarlo para Switch valdrá la pena.