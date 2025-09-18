    Se dan nuevos detalles de Dragon Quest VII Reimagined

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS18/09/2025 12:33 p. m.
    Dracc

    Muchos cambios para bien

    La semana pasada se dieron varias sorpresas dentro del Nintendo Direct más reciente, y una de las más relevantes fue Dragon Quest VII Reimagined, juego que trae de regreso aquel clásico de PlayStation, el cual en su momento se vio opacado por la franquicia Final Fantasy en occidente. Y si bien ya tuvo su relanzamiento para 3DS, Square Enix quiere darle un impulso más para conseguir ese reconocimiento necesario.

    El proyecto busca combinar la esencia de la entrega original con un apartado visual renovado y un sistema de juego adaptado a los estándares actuales, sin perder la identidad que ha convertido a la franquicia en un referente del JRPG.

    Entre las principales novedades destacan los personajes y monstruos recreados en un estilo artístico 3D artesanal, inspirado en figuras en miniatura, que transforma los diseños originales de Akira Toriyama en un formato fresco y llamativo. Los escenarios, ciudades y mazmorras también se presentan bajo una estética de diorama, con gráficos detallados que transmiten una atmósfera cálida y acogedora, además de escenas cinemáticas creadas con un estilo único.

    La historia sigue los pasos del joven protagonista y su mejor amigo, habitantes de la isla Estard, quienes descubren fragmentos de antiguas tablillas capaces de abrir portales hacia nuevos mundos. Cada vez que completan una de estas placas, se desbloquean destinos inéditos que expanden la narrativa y presentan tanto desafíos como revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su universo.

    Más allá de la trama principal, Dragon Quest VII Reimagined ofrecerá actividades adicionales como la arena de batalla, donde esperan poderosos enemigos, y el regreso del clásico minijuego Panel de la Suerte. A esto se suma un renovado sistema de menús basado en pestañas, que facilita la navegación y el acceso a información esencial. Todo apunta a que la reimaginación de este título busca satisfacer tanto a los veteranos de la serie como a quienes se acerquen por primera vez a la serie.

    Recuerda que se lanza el 5 de febrero para PS5, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, y PC.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Es uno de los juegos que quiero retomar, pues el de 3DS nunca lo pude completar en su momento. Así que jugarlo para Switch valdrá la pena.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo